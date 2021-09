Falcao, ecco la rescissione col Galatasaray: ora il calcio spagnolo sogna il grande ritorno

Possibile movimento di mercato per Falcao, fresco di rescissione di contratto col club turco. Per lui potrebbero riaprirsi le porte della Spagna

A volte ritornano. È quello che potrebbe accadere a Falcao, giocatore che ha appena rescisso il suo contratto con il Galatasary, con in vista un possibile ritorno in Spagna. L’attaccante infatti vi ha militato fra il 2011 e il 2013, con la maglia dell’Atletico Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo AS, su di lui ci sarebbe il Rayo Vallecano, e per il trasferimento mancherebbero solo alcuni dettagli.