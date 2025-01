Fallo di Singo su Donnarumma, la Fff rivela: “Da espulsione”. E spuntano le parole della sala Var

Lo scambio di parole tra Letexier e e la sala Var

"Non te le manderò le immagini, non c'è movimento extra - dicono dalla sala Var - vuole evitarlo. Le conseguenze sono enormi, ma non possiamo fare nulla". In quella partita (giocata il 18 dicembre) Donnarumma ha subito parecchi danni ed è stato costretto ad uscire subito dal campo, ma la mancata espulsione di Singo non s'è rivelata determinante per il risultato. Infatti, la partita è terminata 4-2 in favore della squadra di Parigi, grazie ai gol di Gonçalo Ramos, Dembélé e Doué.