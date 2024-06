Tutti pazzi per gli Europei. A meno di 24 ore dall’inizio della competizione calcistica più attesa dell’anno, i fan hanno raggiunto i ritiri delle rispettive squadre in Germania, nazione che ospiterà la kermesse. Tra queste triviamo anche la Scozia, inserita nel girone A, gruppo di ferro con i padroni di casa tedeschi, Ungheria e Svizzera. […]

Un fan infatti ha mandato un'email alla scuola del figlio "giustificandolo" per l'assenza da scuola fino a quando la Scozia non verrà eliminata.

"Vi scrivo per informarvi che mio figlio non verrà a scuola fino a quando la nazionale non verrà eliminata da Euro 2024. Faremo un bel viaggio culturale viditando tante città tedesche che studieremo con tanto entusiasmo ed emozione, come solito fare d aparte dei fan della Scozia. Vi assicuro che al ritorno porteremo un report completo nei minimi dettagli". Forza Scozia, Iain MeikleJohn"