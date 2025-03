Gran vittoria dell'Ajax che, con un secco 2-0 in casa del PSV Eindhoven, consolida il primo posto in Eredivisie portandosi a +9 sulla concorrenza. Una vittoria che avvicina sensibilmente i Lancieri al titolo nazionale, ma il tecnico Francesco Farioli frena gli entusiasmi e mantiene i piedi ben saldi a terra.

Ai microfoni di ESPN, Farioli ha chiarito la sua posizione sulla corsa al titolo: "Abbiamo 67 punti e ora dobbiamo andare avanti. Possiamo ancora guadagnarne 21 ". Quando gli viene fatto notare che aveva promesso di parlare di titolo in caso di vittoria a Eindhoven, il tecnico smentisce categoricamente: "No, non ho detto questo, lo hai detto tu. Ma con i 'se' non puoi farci niente".

La partita: "Abbiamo controllato anche i piccoli dettagli"

L'allenatore italiano si è poi soffermato sull'analisi del match, esprimendo soddisfazione per la prestazione della squadra: "Abbiamo avuto il controllo anche sui piccoli dettagli oggi. Siamo stati bravi sia in possesso che nei momenti in cui il PSV ha provato a creare occasioni. Abbiamo sofferto quando dovevamo, colpito nei momenti giusti e poi chiuso bene la partita". Farioli ha inoltre elogiato la mentalità dei suoi: "Mi ha fatto piacere vedere come i giocatori si sono lanciati nei duelli, come hanno difeso tiri e cross avversari e come i subentrati hanno contribuito alla vittoria".