La polemica sull'infortunio di Dembélé non si placa: interviene il dirigente federale per difendere lo staff medico e i dipendenti

Samuele Amato Redattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 20:15)

Attriti che da giorni invadono i principali spazi mediatici dello sport transalpino. Dopo l'infortunio di Ousmane Dembélé, il Paris Saint-German ha attaccato la Nazionale francese per avere fatto giocare l'attaccante nella partita contro l'Ucraina. Ma la furia del PSG ha trovato anche una risposta da parte della Federazione francese (FFF) con il presidente Philippe Diallo che ha deciso di inviare una lettera al patron dei parigini.

Diallo risponde al PSG: la Nazionale è la priorità — Non poteva cadere nel vuoto la polemica sugli infortuni di Desire Doué e, soprattutto, quello di Ousmane Dembélé. L'attaccante francese, in corsa per il Pallone d'Oro dopo la straordinaria stagione, è uscito per un fastidio alla coscia destra nella partita contro l'Ucraina, valida per la qualificazione al Mondiale 2026. Il club campione d'Europa aveva chiesto a Didier Deschamps di non far giocare il calciatore: ma il c.t. transalpino ha valutato che le condizioni fossero ottimali.

La reazione del Paris Saint-Germain alla notizia dell'infortunio di Dembélé è arrivata subito - accusando il tecnico e lo staff medico. Ma il PSG ha raccolto anche la reazione della Fédération française de football (FFF), tramite il presidente Philippe Diallo. Il numero uno della 3F ha, infatti, inviato una lettera di risposta al presidente dei parigini, Nasser Al-Khelaïfi.

A rivelare il contenuto è il quotidiano Le Figaro. Come si legge sul sito della testata francese, Diallo avrebbe inviato la lettera per difendere i dipendenti della FFF e per ribadire anche l'importanza della Nazionale dei Bleus. Il dirigente affermerebbe che la selezione transalpina rimane la priorità per tutto il movimento calcistico e che viene prima di tutti i club. Poi avrebbe preso le difese dello staff medico che era stato duramente attaccato dai campioni d'Europa di Luis Enrique.

Oltre a questo, la lettera di Diallo al PSG avrebbe messo in risalto altre questioni che possono determinare le condizioni atletiche dei giocatori. Il presidente della FFF avrebbe parlato dei calendari - nonché il nucleo di tutta la controversia del movimento calcistico francese - e il sovraccarico dei giocatori, ponendo l'attenzione anche sui periodi di preparazione che si sono accorciati sensibilmente. In questa comunicazione di Diallo, asciutta, l'intenzione principale sarebbe però quella di stemperare la situazione - cosa che ha tentato di fare anche Deschamps in conferenza stampa.