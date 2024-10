Federazione Kosovo multata dopo la partita contro la Romania

Calcio e politica: l'ostilità della Romania deriva dalle guerre dei Balcani alla fine degli anni novanta. Il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia nel 2008.

Michele Bellame 2 ottobre - 13:24

L'Uefa ha multato la Federazione Calcistica del Kosovo per 61mila euro, per quanto accaduto nella partita conto la Romania il mese scorso, valida per la Nations League. La partita si giocava a Pristina, ed in campo è finita col risultato di 3-0 a favore della Romania. Sugli spalti, però, è successo altro.

Uefa multa Kosovo: il motivo Teatro di questi episodi è il Fadil Vokkri di Pristina, in Kosovo. La partita è stata interrotta più volte perché i tifosi della nazionale kosovara accendevano razzi che poi lanciavano in campo. Inoltre, spesso, ci sono stati dei tentativi di invasione di campo. Oltre, purtroppo, ai consueti fischi dell'inno nazionale rumeno. E' la seconda volta che le due nazionali hanno questo tipo di scontri. Quando il Kosovo è stato ospite in Romania, a Bucarest, la partita è stata sospesa per ben cinquanta minuti. I tifosi rumeni, inoltre, avevano fischiato a loro volta l'inno nazionale kosovaro, inneggiando "Serbia, Serbia", con tanto di cartelli e striscioni che recitavano "Il Kosovo è la Serbia". L'Uefa aveva già sanzionato la nazionale rumena.

Calcio e politica Il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia nel 2008. Il Kosovo è una nazione che confina con la Serbia e l'Albania. Alla fine degli anni novanta, c'è stata la guerra dei Balcani: le nazioni che erano all'epoca annesse alla Jugoslavia, che si ribellavano perché volevano l'indipendenza. Nello specifico, anche il Kosovo fu coinvolto in queste manifestazioni. Nell'allora regione del Kosovo, annessa all'Albania, anch'essa sotto il giogo di Milosevic, c'è stato un conflitto dal febbraio 1998 all'11 giugno 1999, nell'ambito delle più ampie guerre jugoslave. Tra le principali cause delle ostilità vi fu la definizione dello status del Kosovo come nazione indipendente, fino ad allora appartenente alla Repubblica Federale di Jugoslavia. Attualmente, la nazione del Kosovo ha il riconoscimento di oltre cento paesi, ma non dalla Romania.