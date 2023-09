Fellaini, addio alla Cina dopo 5 anni: l’annuncio sui social preannuncia il ritiro dal calcio?

Fellaini era sbarcato in Cina dal Manchester United nel febbraio 2019. Dopo 260 presenze complessive e 37 gol realizzati in Premier League tra Everton e United, il nazionale belga (18 reti in 87 gettoni con i Diavoli Rossi) ha deliziato il pubblico cinese con tutto il suo repertorio tecnico. Fellaini ha conquistato con lo Shandong il campionato nel 2021, oltre a 3 Coppe nazionali (2020,2021, 2022). Con il "Taishan Dui", "la squadra del Monte Tai", l'ex United ha timbrato il cartellino 46 volte in 131 presenze totali.

Come ho sempre fatto, darò tutto quello che ho dentro per cercare di vincere un altro trofeo in questa stagione. Sono molto grato al nostro presidente, ai nostri tifosi, ai miei compagni di squadra, agli allenatori, al personale e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo fantastico viaggio. Anche se lascerò il club alla fine di questa stagione, lo porterò sempre nel cuore e continuerò a seguirne i successi futuri. Ma prima di questo, facciamo in modo che questa stagione sia da ricordare anche per i nostri fantastici tifosi!". Un saluto che sa di ritiro dal calcio?