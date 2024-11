Fenerbahce, Amrabat al 112′ fa esultare Mourinho contro il Trabzonspor

La trasferta di Trebisonda era iniziata nel migliore dei modi per la squadra di Mourinho, avanti 1-0 a fine primo tempo con un gol di Fred. Nella ripresa ai padroni di casa son bastati otto minuti per ribaltare l'incontro grazie ad una doppietta su calcio di rigore di Banza. Un uno-due che però non ha disunito il Fenerbahce che nell'ultima parte di gara è riuscito a trovar le forze per pareggiare la sfida con Dzeko e addirittura per vincerla a tempo scaduto con Amrabat.