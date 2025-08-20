Cosa dicono precedenti e percorso nei preliminari sul possibile esito della sfida d'andata tra le due squadre

Filippo Montoli 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 09:56)

Mercoledì 20 agosto si giocano le ultime quattro partite d'andata dell'ultimo turno preliminare di Champions League. Arrivati a questo punto non è inconsueto vedersi affrontare squadre che meriterebbero di partecipare alla fase a campionato del torneo. Una delle sfide più affascinanti è certamente quella tra Fenerbahce e Benfica. Le due rose hanno il potenziale per giocarsela in Champions, ma nel confronto diretto sono i portoghesi a essere favoriti. Con Mourinho però nulla è da dare per scontato, soprattutto se si considera in questo caso il suo passato con il Porto. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Fenerbahce-Benfica.

Precedenti e stato di forma europeo — Le due squadre si sono affrontate 6 volte nella loro storia. L'ultimo doppio confronto risale alla stagione 2018/2019 e proprio in un preliminare di Champions League. Allora furono i portoghesi a staccare il biglietto per la fase a gironi, grazie alla vittoria in casa per 1-0 e il pareggio per 1-1 in Turchia. Per gli altri incontri bisogna tornare prima al 2012/2013 in Semifinale di Europa League, dove passò il Benfica, e dopo al 1975/1976 nei gironi di Coppa Campioni. Emerge un dato: nessuna delle due squadre ha mai vinto in trasferta.

Fondamentale per capire come possa finire la partita è anche il percorso europeo compiuto fino a questa partita. Entrambe le squadre sono entrate in gioco nello scorso turno di qualificazioni. Il Fenerbahce ha avuto il match più difficile, affrontando un Feyenoord che ormai era di casa in Champions League. La vittoria degli olandesi al De Kuip sembrava averli indirizzati verso il passaggio del turno, ma un Fenerbahce straripante a Istanbul ha ribaltato tutto con un 5-2. Il Benfica, invece, ha dominato nel doppio confronto con il Nizza, vincendo sia in casa sia in trasferta per 2-0.

Le probabili formazioni — FENERBAHCE (3-5-2): Egribayat; Osterwolde, Skriniar, Müldür; Brown, Szymanski, Amrabat, Fred, Semedo; En-Nesyri, Durán. Allenatore: José Mourinho.

BENFICA (4-4-2): Trubin; Dedic, Otamendi, António Silva, Dahl; Aursnes, Barrenetxea, Ríos, Schjelderup; Pavlidis, Ivanovic. Allenatore: Bruno Lage.

Fenerbahce-Benfica, il pronostico di DDD — La partita è tra le più equilibrate di questo turno preliminare di Champions League. Il Benfica è costruito per partecipare al torneo ogni anno e cercare di arrivare il più lontano possibile. Il Fenerbahce, invece, manca addirittura dal 2009 dalla competizione europea più importante. L'acquisto di Mourinho e di diversi giocatori di qualità ed esperienza sono stati fatti proprio per rimediare a questo. Il risultato è incerto anche per i bookmakers. La vittoria dei turchi è data a 2.75, mentre quella dei portoghesi a 2.45. Il pareggio, invece, a 3.40. I precedenti, anche se lontani nel tempo, non devono mai essere dati per scontato e il fattore campo potrebbe essere decisivo anche in questa occasione. Per questo motivo il pronostico del risultato esatto di Fenerbahce-Benfica è di 1-1.