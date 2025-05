La partita di domenica metterà di fronte non solo due delle squadre più importanti di Istanbul, ma anche due attaccanti che hanno lasciato il segno in Serie A.

Jacopo del Monaco 2 maggio 2025 (modifica il 2 maggio 2025 | 10:33)

Domenica, alle ore 18:00, Fenerbahce e Besiktas scenderanno in campo in occasione della 34esima giornata di Super Lig, cioè la massima competizione turca. Il match, che si disputerà allo Stadio Sukru Saracoglu, metterà di fronte due delle squadre più importanti di Istanbul che, tra le loro fila, hanno due bomber che hanno giocato in Serie A. Da una parte c'è Edin Dzeko, ex Inter e Roma, dall'altra Ciro Immobile, ex capitano della Lazio. Ecco come stanno andando i due attaccanti nel campionato turco.

Fenerbahce-Besiktas=Dzeko contro Immobile In questa stagione, Fenerbahce e Besiktas sono in due situazioni differenti: la squadra di José Mourinho è seconda con 75 punti, a -5 dal Galatasaray capolista; i ragazzi di Solskjaer, invece, sono quarti con 52 punti e vogliono rimanere in zona Europa. Dzeko gioca per la squadra gialloblù, della quale è capitano, dalla scorsa stagione. Al suo primo anno ad Istanbul, l'ex Manchester City ha segnato 25 gol in 46 partite. Il 39enne ha iniziato questa stagione con una tripletta contro il Lugano ai preliminari di Champions League, dai quali sono stati eliminati dal Lille. Tra campionato e coppe, il bosniaco ha segnato 20 gol in 49 partite. Nell'ultima partita del Fenerbahce, Dzeko è tornato al gol in Super Lig dopo 2 mesi, visto che non segnava dalla doppietta contro il Rizespor del 2 febbraio.

Immobile, invece, ha scritto la storia con la Lazio, diventando anche il miglior marcatore con 207 reti. Quella in corso è la sua prima stagione con la maglia del Besiktas e l'ex Torino si è presentato al suo pubblico nel migliore dei modi: doppietta all'esordio in Supercoppa turca contro il Galatasaray e trofeo portato a casa. Fino a questo momento della sua prima stagione ad Istanbul, il classe 1990 ha segnato 16 gol in 37 partite. Durante la league phase di Europa League, Immobile ha giocato 6 partite senza mai mettere la palla in rete. Nell'ultima partita di campionato, giocata contro l'Hatayspor, ha segnato la sua prima tripletta coi bianconeri, diventando il terzo italiano ad averne realizzata una in Super Lig dopo Stefano Okaka e Mario Balotelli.