Ottime notizie in casa Fenerbahce, è sbarcato Ederson in Turchia, l'ex portiere del City ha dichiarato di essere qui per vincere trofei

Giammarco Probo 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 17:12)

In casa Fenerbahçe è tornato il sorriso. Dopo l'eliminazione che è costata la qualificazione alla prossima Champions League e l'esonero di Mourinho, la squadra turca ha chiuso un vero e proprio colpaccio. Si tratta di Ederson, portiere ex Manchester City, protagonista di tanti trofei vinti sotto la guida di Guardiola. Il classe 93' brasiliano è approdato in Turchia per una cifra attorno agli 11 milioni di euro più 2 di bonus e ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno, lasciando cosi il Manchester City dopo otto anni.

Le parole di Ederson da nuovo giocatore del Fenerbahçe — Di seguito vi proponiamo le parole di Ederson, che ha promesso una grande stagione a tutti i suoi nuovi tifosi. Inoltre, l'ex portiere del Manchester City ha anche elogiato i suoi nuovi compagni di squadra: "Devo dire che sono molto, molto felice. Per me sarà una nuova e importante sfida e sono convinto che vivremo momenti bellissimi, sia per il club che per me stesso. Voglio godermi ogni istante della mia permanenza qui e l’obiettivo è chiaro: vincere trofei e dare il massimo contributo alla squadra".

"Le trattative sono state incredibili, sia per i colloqui avuti sia per la qualità del progetto che mi è stato proposto. È stato tutto molto convincente". Sulle prospettive, Ederson ha aggiunto: "In questa squadra ci sono giocatori di grandissimo livello, oltre ad amici che conosco da tempo. Non vedo l’ora di ritrovarli e di lottare insieme in campo. Lavorando duramente tutti insieme, porteremo il club al vertice".

Infine, l'estremo difensore ha inviato un messaggio ai tifosi: "Chiedo ai nostri sostenitori di starci sempre vicini. Credo che con il loro appoggio vivremo una grande stagione. Io e i miei compagni daremo tutto per ricambiare il loro sostegno nel miglior modo possibile, portando il club a vincere titoli".