Il momento di forma delle due squadre tra amichevoli e prime partite ufficiali della stagione

Filippo Montoli 12 agosto - 09:41

Questa sera, martedì 12 agosto, vanno in scena le partite di ritorno del terzo turno di qualificazione alla prossima Champions League. Tra queste, una delle principali è Fenerbahce-Feyenoord. Vincere significa accedere agli spareggi finali. Perdere, invece, retrocedere a quelli di Europa League o accedere direttamente alla fase campionato di quest'ultima. Questo sarebbe il caso della squadra che uscirà sconfitta dal match tra Fenerbahce e Feyenoord. Dopo il 2-1 degli olandesi all'andata tutto è ancora aperto. Ecco come le due squadre arrivano allo scontro decisivo.

Fenerbahce, lo stato di forma in vista del Feyenoord — Quella di Rotterdam è stata finora la prima e unica partita ufficiale disputata dagli uomini di José Mourinho. La gara di campionato contro l'Alanyaspor è stata infatti rinviata a causa del terremoto che ha colpito parte della Turchia. Per la squadra di Istanbul bisogna quindi considerare soprattutto le amichevoli estive disputate nel mese di luglio. Il club ha giocato 5 amichevoli, vincendone 4 e perdendone 1. Da segnalare sono soprattutto le ultime due contro Benfica e Lazio. La prima è terminata 3-2 per i portoghesi, la seconda 1-0 per i turchi. Nel pre-campionato è stato un giocatore a sorprendere in fase realizzativa: il trequartista Irfan Can Kahveci. 3 gol in totale.

L'unica partita ufficiale, come detto, è stata quella d'andata contro il Feyenoord. Il match è stato molto equilibrato dall'inizio alla fine, con gli uomini di Mourinho in controllo del gioco per larghi tratti nel secondo tempo. Dopo l'autogol di Muldur al 19' il Fenerbahce ha provato a recuperare, trovando il gol solo al 86'. Con la partita che sembrava dovesse terminare in parità, il gol nel recupero di Moussa è stata una doccia fredda per i turchi. Alla squadra di Istanbul non resta che dare il massimo tra le propria mura di casa.

Feyenoord, lo stato di forma in vista del ritorno — Il Feyenoord, invece, oltre alla partita d'andata, ha disputato regolarmente la prima di campionato. Partite ufficiali a parte, gli olandesi hanno anche giocato 6 amichevoli estive per preparare la stagione. Il percorso è stato meno gratificante di quello degli avversari di stasera. 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. L'ultima, quella con il Wolfsburg, ha però dato sensazioni molto positive a Robin Van Persie. Un netto 4-0 ha dato la carica giusta per affrontare quattro giorni dopo la gara con il Fenerbahce.

Per quanto riguarda le partite ufficiali, oltre alla gara d'andata di settimana scorsa, il Feyenoord ha anche giocato la prima di campionato contro il Nac Breda. La squadra di Rotterdam è riuscita a sbloccare anche in questo caso la partita nella prima parte di gara. Sono bastati tre minuti a Steijn. Il discorso è stato chiuso a inizio del secondo tempo con il giapponese Ueda, in gol al 55'. La partita si è poi trascinata senza grandi rischi per il Feyenoord fino alla sua conclusione per 2-0. In questo inizio di stagione è importante mettere minutaggio sulle gambe e il fatto di aver giocato una partita in più del Fenerbahce potrebbe risultare decisivo per le sorti della gara di ritorno.