Il Fenerbahçe di Domenico Tedesco ha concluso il suo periodo da squadra imbattuta. Nella serata di ieri, la compagine turca ha perso per 2-0 in uno dei tanti derby di Istanbul. Questa volta la sconfitta è toccata contro il Karagümrük, ex squadra allenata da Pirlo e in cui attualmente gioca la vecchia conoscenza della Serie A Daniele Verde. Il match ha avuto storia breve, dato che i gialloblu hanno subito 2 reti già nel primo tempo. Bartug Elmaz e Serginho hanno così permesso al Fatih di portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Il Karagümrük infatti si trova attualmente all'ultimo posto della Süper Lig con soli 17 punti, a 5 lunghezze dall'Eyüpspor quartultimo.
STRISCE INTERROTTE
Fenerbahçe ko, restano solo 3 squadre ancora imbattute in Europa: una è nelle Isole Faroe
Per il Fenerbahçe invece si apre uno scenario piuttosto drammatico. La squadra allenata da Domenico Tedesco infatti ha già deluso le aspettative uscendo precocemente dall'Europa League. I canarini gialli sono stati sconfitti ai playoff da un Nottingham Forest in grande difficoltà, aumentando i rimpianti per la competizione continentale. Tuttavia, anche il recente risultato in campionato sembra aver posto quasi definitivamente una croce sulla stagione gialloblu.
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Stop alla striscia di imbattibilità per il Fenerbahçe—
Il Fener infatti con questa sconfitta rischia seriamente di vedere sfumare anche la lotta per il campionato. Attualmente a -4 dal Galatasaray, il divario potrebbe allungarsi coi giallorossi impegnati oggi contro il Başakşehir. Nonostante gli esosi acquisti di gennaio, su tutti i tre francesi Guendouzi, Kanté e la giovane stella Sidiki Cherif, Domenico Tedesco non è riuscito a recuperare lo svantaggio sui terribili avversari del Gala (ancora occupati su più fronti, tra cui la Champions League).
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Alla delusione per il probabile addio al sogno scudetto, si unisce il dispiacere per aver interrotto la striscia di imbattibilità nel campionato turco. Prima del match contro il Fatih, i canarini gialli avevano collezionato 16 vittorie e 9 pareggi con 0 sconfitte. Il Fener era una delle poche squadre ad aver mantenuto questa invincibilità nazionale. Attualmente rimangono solo 3 club a potersi fregiare di questo aspetto: il Benfica (17 vittorie e 8 pareggi), lo Slavia Praga (18 vittorie e 7 pareggi) e il Ki Klaksvik delle Isole Faroe (23 vittorie e 4 pareggi).
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