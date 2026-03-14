Il Fenerbahçe di Domenico Tedesco ha concluso il suo periodo da squadra imbattuta. Nella serata di ieri, la compagine turca ha perso per 2-0 in uno dei tanti derby di Istanbul. Questa volta la sconfitta è toccata contro il Karagümrük, ex squadra allenata da Pirlo e in cui attualmente gioca la vecchia conoscenza della Serie A Daniele Verde. Il match ha avuto storia breve, dato che i gialloblu hanno subito 2 reti già nel primo tempo. Bartug Elmaz e Serginho hanno così permesso al Fatih di portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Il Karagümrük infatti si trova attualmente all'ultimo posto della Süper Lig con soli 17 punti, a 5 lunghezze dall'Eyüpspor quartultimo.