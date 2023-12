Fenerbahce, Livakovic prima del derby: “Io e Luka Modric parliamo spesso”…

La nuova dirigenza bianconera ha incontrato il Besiktas in ritiro per motivare la squadra in vista del derby di sabato 9 dicembre alle 17.00.

Il portiere croato del Fenerbahçe Dominik Livakovic ha parlato con Sporx.com. Condividendo i dettagli sul suo trasferimento alla squadra gialloblù, Livakovic ha parlato delle reazioni dei suoi compagni di Nazionale al trasferimento al Fenerbahçe: "Quasi tutti mi hanno inviato messaggi di congratulazioni. Ho parlato con Luka Modric prima del trasferimento. Modric ha detto: Il Fenerbahçe sarebbe fantastico per te. è un club molto grande, con tanti gol, una storia molto ricca. Conosco Luka da molto tempo ed è uno dei miei amici più cari. Parliamo spesso di calcio. Per me è stato molto importante considerare tutti gli aspetti prima di fare un trasferimento. Per quanto riguarda la Dinamo Zagabria, ho grande rispetto per il club e per il ruolo importante che ha giocato nella mia vita. La Dinamo Zagabria ha rispettato il mio desiderio di giocare per il Fenerbahçe".

I derby in Turchia sono molto importanti

La conferma di Livakovic: "I derby sono molto speciali in tutto il mondo. In Turchia sono ancora più intensi e su un livello completamente diverso in termini di passione. La rivalità tra Fenerbahçe e Galatasaray è una delle rivalità più leggendarie e feroci del calcio mondiale. Per i giocatori, queste partite non valgono solo 3 punti. Orgoglio, storia. E riguarda le emozioni di milioni di tifosi. Capisco l'importanza di questo derby per i tifosi e per la società. Non vedo l'ora di vivere questo derby per la prima volta mano e farò del mio meglio per rendere orgogliosi i tifosi del Fenerbahce".

E sul derby con il Beşiktaş? "Ci aspetta una partita importante. Nel lungo viaggio in campionato, ogni partita vale 3 punti, Ma ovviamente la storia dei derby è molto diversa. Contro il Beşiktaş abbiamo giocato bene come squadra. Credo che faremo bella figura e otterremo un risultato che renderà felici i nostri tifosi. Siamo tutti consapevoli della nostra responsabilità. Ci prepareremo nel miglior modo possibile con il nostro allenatore e la nostra squadra".

