Fenerbahce sotto choc: tre attaccanti titolari out nel derby contro il Besiktas

Dopo la pausa nazionale che si concluderà il 28 marzo, si giocherà il derby Fenerbahçe-Beşiktaş per la 2' giornata del, campionato turco ma la data e le info sulla trasmissione in diretta non sono ancora ufficiali.

Redazione DDD

Il Fenerbahce (secondo in classifica a 6 punti dal Galatasaray ma con una partita da recuperare) ha vinto 3-1 in trasferta domenica ad Alanya, ma si tratta di un successo che sta costando caro: come riportato dai media turchi, il club di Kadikoy dovrà rinunciare a tutta la sua offensiva titolare dopo la sosta nazionale nel grande derby di Istanbul contro il Besiktas, che è terzo a 11 punti dal Galatasaray e a 5 dallo stesso Fenerbahce.

Gli assenti influiranno sulle possibilità di titolo del Fenerbahce?

Dopo l'infortunio di Michy Batshuayi, altri due attaccanti, Joshua King ed Enner Valencia, si sono infortunati nella partita di campionato contro il Corendon Alanyaspor. In particolare, Valencia, in forma, capocannoniere indiscusso della Süper Lig turca con 25 gol, è una assenza amarissima e difficilmente potrà essere sostituito.

Mentre Valencia soffre di un infortunio al menisco mediale a causa di un trauma al ginocchio, che sarà riesaminato nel prossimo futuro, si dice che King abbia subito un infortunio al tendine del ginocchio, secondo quanto ha fatto trapelare il club. Inoltre, il nuovo arrivato Jayden Oosterwolde ha sofferto di un'irritazione al tendine d'Achille. Il terzino sinistro dovrebbe restare fuori per quattro o cinque settimane come l'attaccante. Questi i prossimi infortuni di lunga durata della squadra dopo Lincoln Henrique, che si è strappato il legamento crociato e sarà fuori il resto della stagione. Il difensore centrale Luan Peres è ancora infortunato. Non è chiaro per quanto tempo il 28enne brasiliano sarà fuori squadra.