Fenerbahçe-Zenit, disordini durante un’amichevole…

Diversi gruppi ultras hanno riscaldato gli animi sugli spalti. Lancio di oggetti tra le due tifoserie e in rete è diventato virale il video di una mamma spaventata che protegge il suo bambino…

Con la pausa per le Nazionali le squadre di club hanno il tempo di organizzare delle amichevoli per non perdere il ritmo gara. Allo Stadio Surku Saracoglu di Istanbul il Fenerbahçe ha affrontato giovedì lo Zenit San Pietroburgo. L'incontro è terminato sul 2 a 2 ma ciò che ha fatto scaldare gli animi all'interno dell'impianto sono stati diversi gruppi ultras.