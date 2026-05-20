Fermín López rompe il silenzio dopo l'operazione. Il commovente messaggio social del centrocampista, il supporto di Xavi Simons e la visita in ospedale
Il Barcellona vince la Liga: Olmo, Pedri e Garcia girano la città in bici
Il dramma sportivo di Fermín López ha colpito dritto al cuore tutto l'ambiente blaugrana e la Nazionale spagnola. Dopo la doccia fredda dell'infortunio che gli precluderà la partecipazione all'imminente Mondiale, il centrocampista del Barcellona è finito sotto i ferri. L'operazione è perfettamente riuscita e il giocatore ha voluto subito tranquillizzare tutti, rompendo il silenzio dal proprio domicilio con un lungo e toccante post sul suo account Instagram: "L'operazione è andata molto bene e da ora sto già pensando a tornare più forte fisicamente e mentalmente. La vita e il calcio sono crudeli quando meno te lo aspetti o lo meriti, ma bisogna accettare che tutto fa parte del cammino". Un messaggio di straordinaria maturità, chiuso con i ringraziamenti per l'affetto ricevuto e un incitamento ai compagni di Nazionale.
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Il messaggio di Xavi Simons: accomunati dallo stesso destinoIl post dello spagnolo ha generato un'ondata infinita di messaggi di supporto. Tra i tantissimi cuori e commenti, spicca senza dubbio quello di un suo ex compagno ai tempi della cantera del Barça, ovvero Xavi Simons. Il fantasista olandese, oggi in forza al Tottenham, sta vivendo sulla propria pelle lo stesso identico incubo sportivo del collega. Anche lui, infatti, sarà costretto a guardare il Mondiale da casa a causa di un gravissimo infortunio, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un'empatia profonda che Simons ha voluto racchiudere in poche, significative parole scritte in spagnolo sotto la foto di Fermín: "Tutto succede per un motivo!".
La commovente visita in ospedale della "famiglia" BarçaLe parole e i messaggi social, per quanto importanti, non valgono però quanto un abbraccio reale. Come rivelato dal Mundo Deportivo, la squadra si è subito stretta attorno al suo talento. Nella giornata di martedì pomeriggio, Dani Olmo, Eric Garcia, Pedri e Ferran Torres si sono recati fisicamente all'Hospital de Barcelona per fare una sorpresa all'amico, fargli sentire tutto il calore dello spogliatoio e dargli un abbraccio appena uscito dalla sala operatoria. Insieme a loro erano presenti anche figure dirigenziali come Bojan Krkic e Alejandro Echevarría. Una dimostrazione di affetto totale e incondizionato che ha fatto commuovere un emozionatissimo Fermín.
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