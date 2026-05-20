Il dramma sportivo di Fermín López ha colpito dritto al cuore tutto l'ambiente blaugrana e la Nazionale spagnola. Dopo la doccia fredda dell'infortunio che gli precluderà la partecipazione all'imminente Mondiale, il centrocampista del Barcellona è finito sotto i ferri. L'operazione è perfettamente riuscita e il giocatore ha voluto subito tranquillizzare tutti, rompendo il silenzio dal proprio domicilio con un lungo e toccante post sul suo account Instagram: "L'operazione è andata molto bene e da ora sto già pensando a tornare più forte fisicamente e mentalmente. La vita e il calcio sono crudeli quando meno te lo aspetti o lo meriti, ma bisogna accettare che tutto fa parte del cammino". Un messaggio di straordinaria maturità, chiuso con i ringraziamenti per l'affetto ricevuto e un incitamento ai compagni di Nazionale.

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Il messaggio di Xavi Simons: accomunati dallo stesso destino

Il post dello spagnolo ha generato un'ondata infinita di messaggi di supporto. Tra i tantissimi cuori e commenti, spicca senza dubbio quello di un suo ex compagno ai tempi della cantera del, ovvero. Il fantasista olandese, oggi in forza al, sta vivendo sulla propria pelle lo stesso identico incubo sportivo del collega. Anche lui, infatti, sarà costretto a guardare ilda casa a causa di un gravissimo infortunio, la rottura del legamentoanteriore del ginocchio destro. Un'empatia profonda cheha voluto racchiudere in poche, significative parole scritte in spagnolo sotto la foto di: "Tutto succede per un motivo!".

BARCELLONA, SPAGNA - 18 MARZO: Fermin Lopez del FC Barcelona festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcelona e Newcastle United FC al Camp Nou il 18 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

La commovente visita in ospedale della "famiglia" Barça

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Le parole e i messaggi social, per quanto importanti, non valgono però quanto un abbraccio reale. Come rivelato dal, la squadra si è subito stretta attorno al suo talento. Nella giornata di martedì pomeriggio,si sono recati fisicamenteper fare una sorpresa all'amico, fargli sentire tutto ildello spogliatoio e dargli un abbraccio appena uscito dalla sala operatoria. Insieme a loro erano presenti anche figure dirigenziali comee Alejandro. Una dimostrazione di affetto totale e incondizionato che ha fatto commuovere un emozionatissimo Fermín.