Mattia Celio Redattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 18:32)

Come in generale si dice: tale padre, tale figlio. Perché dopo ieri sera possiamo dire con certezza che la dinastia Van Persie continua. Nelle vene di Shaqueel scorre il sangue di papà Robin. Nel derby contro lo Sparta Rotterdam, non certo una partita qualsiasi in Olanda, il classe 2006 del Feyenoord ha raccolto la sua seconda presenza in Eredivisie e non ha impiegato molto a dare calcio spettacolo. Proprio come faceva il padre.

Feyenoord, doppietta da predestinato per Shaqueel Van Persie — Se tuo padre è Robin Van Persie, uno dei migliori centravanti della storia del calcio olandese, allora di certo non puoi non sapere come trovare la via della rete. Una lezione che Robin ha trasmesso al figlio Shaqueel. E alla grande. Nella derby di ieri sera tra Feyenoorde Sparta Rotterdam, il figlio del numero 9 tulipano, ha fatto il suo esordio nell'Eredivisie in un momento molto delicato e nel giro di pochi minuti ha lasciato lo stadio a bocca spalancata.

Sotto 0-2, l'allenatore del club del popolo ha mandato in campo il figlio al 63' per sostituire Casper Tengstedt e per rimettere in gioco una partita che sembrava ormai in mano ai Signori del Castello. Messaggio ricevuto perfettamente. Quando mancano due minuti al 90', con il risultato sul 3-1 per gli ospiti, Van Persie jr è salito in cattedra con due reti da antologia. Prima il colpo di tacco morbido su assist di Quinten Timber, accorciando così sul 2-3 all'87'. Poi, la rovesciata d'autore con cui ha siglato il momentaneo 3-3 dopo neanche 60'' dalla prima marcatura.

Lo stadio è esploso e nello stesso tempo anche papà Robin, forse incredulo a quello che aveva appena visto. Una doppietta da sogno che, purtroppo, non è servita per portare a casa punti: all'ultimo minuto di recupero, il contropiede disperato dello Sparta è stato difatti concretizzato da Joshua Gaston Kitolano (pure lui autore di una doppietta) per il definitivo 4-3 in favore della squadra allenata da Maurice Steijn. Un KO che di fatto allontana quasi ogni speranza di vittoria dato che ora la distanza dalla capolista PSV è salita a ben 16 punti.