Feyenoord-PSV, statistiche e precedenti del big match di Eredivisie

La partita di oggi mette in palio tre punti fondamentali ai fini della classifica, visto che i padroni di casa hanno soltanto tre punti in più rispetto ai loro avversari

Jacopo del Monaco 26 ottobre - 09:07

In occasione della decima giornata dell'Eredivisie, ovvero la massima competizione olandese, si affronteranno il Feyenoord ed il PSV, che la scorsa stagione ha vinto il campionato. Il match tra le due potenze del campionato avrà inizio alle ore 14:30 presso il De Kuip di Rotterdam. Aspettando l'inizio dell'incontro, ecco a voi le statistiche riguardanti i due precedenti tra il Club del Sud e le Lampadine.

Feyenoord-PSV, i precedenti — In questo momento, le due compagini allenate rispettivamente da Robin van Persie e da Peter Bosz occupano la prima e la seconda posizione in classifica. I padroni di casa hanno totalizzato 25 punti e non ha ancora perso una partita in quest'Eredivisie, mentre gli ospiti hanno soltanto tre punti in meno. Il club di Rotterdam e di Eindhoven, nella giornata di domani, si affronteranno per la 169ª volta nella loro storia e le statistiche sono quasi equilibrate.

Il Feyenoord ha vinto 65match, una in più rispetto ai Campioni d'Olanda ed i pareggi sono a quota39. I gol, invece, vanno a favore del PSV avendone segnati 294, mentre quelli della squadra di casa sono 263. La scorsa stagione, oltre ai match di campionato, le due big olandesi si sono affrontate anche in altre due competizioni: finale di Johan Cruijff Schaal, ovvero la Supercoppa, vinta ai rigori dal club di Rotterdam; KNVB Beker, cioè la coppa nazionale, dove ai quarti il PSV ha vinto 2-0.

Le statistiche in campionato — I precedenti tra le due compagini nel campionato olandese sono a quota 138 e le statistiche vanno a favore del Feyenoord, anche se di poco: 54 vittorie, 49 sconfitte e 35 pareggi. Nella scorsa edizione dell'Eredivisie il PSV ha vinto prima 3-0 all'andata e poi 2-3 al ritorno. L'ultimo successo del Feyenoord in campionato contro i Boeren risale allo 0-4 del 19 settembre 2021.

Prendendo in considerazione soltanto i 69 match della massima divisione olandese disputati a Rotterdam, il Feyenoord ha le statistiche dalla sua parte grazie alle 33 vittorie ed i 22 pareggi, mentre la squadra di Eindhoven ha vinto solo in 14 occasioni. Oggi, il PSV potrebbe restare imbattuto a Rotterdam per il quinto campionato consecutivo, cosa che non accade dagli anni '80 quando ha ottenuto una vittoria e quattro pareggio dalla stagione 82/83 fino all'86/87. Il Feyenoord, invece, non vince una gara di Eredivisie tra le mura amiche contro le Lampadine dal 3-1 del31 gennaio 2021.