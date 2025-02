Feyenoord e Sparta Rotterdam si affrontano questa sera nel derby della ventiduesima giornata di Eredivisie.

Luca Paesano Redattore 8 febbraio - 11:58

Il derby di Rotterdam infiamma il sabato di calcio olandese. Dopo la sconfitta nell’ultimo turno nel De Klassieker contro l’Ajax, per il Feyenoord arriva subito un’altra nuova grande sfida. Al Feyenoord Stadium, la formazione di Brian Priske ospita lo Sparta Rotterdam in una delle partite più sentite di tutta la . L'appuntamento con il calcio di inizio del match è in programma alle 21:00.

Feyenoord-Sparta Rotterdam, come arrivano le due squadre all’incontro — Momento decisamente delicato in casa Feyenoord, che ha raccolto un solo punto nelle ultime 4 giornate di campionato grazie al pareggio con il Willem II. Per il resto, il club biancorosso è uscito sconfitto negli altri tre incontri con Utrecht, PSV e Ajax. Ed inoltre, in questo tremendo poker di partite si inserisce anche il sonoro 6-1 incassato dal Lille, nel corso dell’ultimo turno di Champions League. La formazione di Brian Priske non attraversa affatto un buon momento, ed il ko nel De Klassieker contro l’Ajax ha fatto perdere al Club van het Volk anche una posizione in classifica a vantaggio dell’AZ Alkmaar. Il Feyenoord è scivolato in quinta posizione, a 6 punti dal terzo posto che vale l'Europa che conta.

Momento invece sorprendentemente positivo per lo Sparta Rotterdam, che arriva da un filotto di 4 partite consecutive senza sconfitta. Con 2 vittorie e 2 pareggi, i Kasteelheren hanno ottenuto 8 punti a fronte dei 12 conquistati nelle precedenti 17 partite stagionali e hanno trovato un bello slancio per fuoriuscire dalla zona retrocessione. I biancorossi sono al terzultimo posto, che vale ancora i play out, ma le distanze con le squadre davanti sono ridottissime, tant’è che ad appena 6 punti ci sono i posti che valgono le qualificazioni alla Conference League. La formazione di Maurice Steijn si trova così in un momento incredibilmente positivo, e si presenta al derby per lo meno con la sensazione di poter riuscire nell'impresa.

Feyenoord-Sparta Rotterdam, i precedenti del derby — I precedenti del derby di Rotterdam sono nettamente sbilanciati in favore del Feyenoord, che arriva da una striscia di imbattibilità che va avanti dal 5 marzo 2017. Sono passati esattamente 7 anni e 11 mesi dall’ultima volta che lo Sparta è riuscito ad imporsi nella stracittadina. Da quel momento, il Club van het volk (la squadra del popolo) ha ottenuto 14 risultati utili consecutivi, rappresentati da 10 vittorie e 4 pareggi.

Feyenoord-Sparta Rotterdam, le probabili formazioni — Diverse assenze anche in casa Feyenoord, che deve fare innanzitutto i conti con l'addio di Santiago Gimenez. Forfeit anche tra i pali per Justin Bijlow, che ha alzato bandiera bianca nel corso della serata di Champions contro il Lille. In porta toccherà allora a Timon Wellenreuther. Spazio a Nieuwkoop sulla fascia destra, con Hugo Bueno a sinistra. Priske dovrebbe confermare Trauner e Hancko come coppia centrale. Antoni Milambo farà da raccordo tra i due reparti, e con Hwang e Moder formerà il terzetto di centrocampo. Moussa e Igor Paixao agiranno sulle fasce, con Ayase Ueda al centro dell'attacco.

Lo Sparta Rotterdam invece non dovrebbe riservare sorprese. Pronto Olij in porta, con Bakari, Eerdhuijzen, Young e Van Aanholt a comporre la linea di difesa a quattro. In mediana ci sarà l'ex Ajax Carel Eiting al fianco di Clement. Subito in campo poi i nuovi acquisti del mercato di gennaio sulla trequarti. Van Bergen e Hlynsson partiranno dal primo minuto insieme a Mito, alle spalle dell'unica punta Lauritsen.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Hancko, Trauner, Hugo Bueno; Milambo, Hwang, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Paixao. Allenatore: Brian Priske.

Sparta Rotterdam (4-2-3-1): Olij; Bakari, Eerdhuijzen, Young, Van Aanholt; Clement, Eiting; van Bergen, Hlynsson, Mito; Lauritsen. Allenatore: Maurice Steijn.

Dove vedere il derby di Rotterdam in tv e in streaming — La partita di Eredivisie tra Feyenoord e Sparta Rotterdam è in programma per sabato 8 febbraio alle ore 21:00 al Feyenoord Stadium. La sfida non sarà trasmessa in diretta da nessuna emittente televisiva, poiché nessun editore in Italia ha acquistato i diritti per il campionato olandese. Per chi è registrato ai siti di scommesse, tuttavia, alcuni di questi mettono a disposizione la sezione del live streaming dove poter seguire il match.

Feyenoord-Sparta Rotterdam, il pronostico della sfida — Si preannunciano gol e divertimento nella sfida di questa sera a Rotterdam. Il Feyenoord è nettamente favorito secondo il punto di vista dei bookmaker, che quotano la vittoria della formazione di Brian Priske all'1.40. Più difficile invece che lo Sparta riesca a fare punti in casa dei biancorossi: il pareggio si trova infatti a 4.75, mentre la vittoria della squadra di Maurice Steijn si trova addirittura a 7.00. L'Over2,5 si trova a 1.60, mentre il Goal è dato a 1.75.

Con questi presupposti, è lecito aspettarsi che le due squadre possano andare a segno in entrambi i tempi. Il Multigol 1-3 primo tempo + Multigol 1-3 casa si trova a 1.85 e può essere un'ottima soluzione, anche perché con la partenza di Gimenez i padroni di casa hanno perso tanto dal punto di vista offensivo e difficilmente si assisterà a una goleada. Anzi, una resistenza dello Sparta non è poi così campata per aria considerando tutti i presupposti spiegati sopra. Per chi ha intenzione di dare fiducia agli ospiti, X primo tempo o X finale si trova a 2.00.