Feyenoord, Robin van Persie sarà il nuovo allenatore: i dettagli dell’accordo

L'ex attaccante olandese di Arsenal e Manchester United lascerà l'Heerenveen per tornare a casa.

Jacopo del Monaco 21 febbraio - 10:53

Robin van Persie, ex attaccante di grandi squadre come Arsenal, Manchester United e Fenerbahçe, tornerà al Feyenoord. Stavolta, però, in qualità di allenatore della prima squadra che, fino a lunedì scorso, era stata affidata al danese Brian Priske, per poi passare, ad interim, a Pascal Bosschaart.

Feyenoord, van Persie nuovo allenatore: i dettagli Come riportato da molteplici testate giornalistiche italiane e straniere, il club di Rotterdam ha scelto di affidare la panchina della prima squadra a van Persie, che proprio con questa società ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Il classe 1983 firmerà un contratto che lo legherà al Feyenoord fino a giugno del 2027 e, nel suo staff tecnico, sarà presenta anche René Hake, ex allenatore in seconda di Erik Ten Hag al Manchester United nonché attuale vice di Ruud van Nistelrooy, ex attaccante del Real Madrid e tecnico del Leicester City.

Terzo allenatore in stagione per il Feyenoord Dopo l'addio il Arne Slot, oggi al Liverpool, il Feyenoord scelse Priske come nuovo allenatore, esonerato lunedì scorso, a 48 ore dal match dei playoff di Champions League contro il Milan, per discontinuità di risultati e mancanza d'intesa con la squadra. La panchina è stata affidata, temporaneamente, a Bosschaart, che ha eliminato i rossoneri dalla Champions grazie alla vittoria in casa col gol di Igor Paixão, aiutato da un errore di Mike Maignan, e l'1-1 a San Siro, in cui hanno segnato l'ex del match Santiago Giménez e l'argentino Julián Carranza. Robin van Persie, quindi, sarà il terzo allenatore stagionale degli olandesi.