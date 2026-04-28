Le notizie che arrivano da Vancouver in merito al Congresso FIFA riportano un clima di incredibile tensione, non solo per le riforme del calcio ma soprattutto per la sicurezza dopo il tentativo di attentato nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Gianni Infantino ha infatti espresso forti preoccupazioni per l'incolumità dei delegati, arrivando a chiedere un rafforzamento delle misure di protezione paragonabile a quello riservato a Donald Trump.

Il presidente della FIFA Infantino vuole garanzie assolute che i vertici del calcio mondiale siano protetti da ogni possibile minaccia o contestazione violenta. Questa mossa conferma quanto il calcio sia ormai diventato una questione di geopolitica pura, dove la protezione dei dirigenti e presidenti di associazioni sportive conta quanto quella di Capi di Stato.

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SHARM EL-SHEIKH, EGITTO - 13 OTTOBRE: Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino posano per una foto, in occasione di un vertice dei leader mondiali per porre fine alla guerra a Gaza, il 13 ottobre 2025 a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Il Presidente Trump si trova in Egitto per incontrare i leader europei e mediorientali in quello che viene presentato come un vertice internazionale per la pace, a seguito dell'inizio di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza (Foto di Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images).

I dettagli sulla scorta chiesta da Gianni Infantino

Secondo, la FIFA ha richiesto unaper il presidente Gianni Infantino durante l'evento a Vancouver, un protocollo solitamente riservato ai capi di Stato. Tale misura permetterebbe al corteo presidenziale di ignorare i semafori rossi e bloccare il traffico cittadino.

La scorta di Gianni Infantino per il Congresso FIFA segue standard di protezione eccezionali. Il media canadese sottolinea che il trattamento riservato al presidente della FIFA supera quello delle massime autorità nazionali canadesi, eguagliando il livello di sorveglianza di Donald Trump e venendo superato solo dai protocolli di sicurezza previsti per il Papa.

Di recente, Infantino ha assegnato a Trump un "Premio FIFA per la Pace". Questa mossa è stata aspramente criticata da oltre 90 organizzazioni, che hanno inviato una lettera a Infantino chiedendogli di usare la sua influenza per fermare le politiche di immigrazione restrittive, come i raid dell'ICE, che potrebbero impedire a tantissimi tifosi di assistere ai Mondiali negli Stati Uniti il prossimo anno.

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La polizia di Vancouver ha bocciato ufficialmente la richiesta della FIFA, definendola sproporzionata per questo caso. Anche il consiglio comunale si è opposto, esigendo un piano di trasporto adeguato che rispetti gli standard di sicurezza abituali della città.

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