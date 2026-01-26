Figuraccia Barcellona: piove nel Camp Nou, tifosi con gli ombrelli aperti

Un violento acquazzone ha colpito la città spagnola, proprio durante la sfida di campionato

Michele Massa 26 gennaio - 16:49

Sono passati tre mesi dall'inaugurazione del nuovo Camp Nou e il nuovo gioiellino del Barcellona è già finito sotto i riflettori per quanto accaduto nello scorso weekend. Durante la sfida contro il Real Oviedo finita per 3-0, molti tifosi e addetti ai lavori più che alla partita hanno dovuto pensare alla...pioggia.

Piove nel Campo Nou, la denuncia di tifosi e addetti ai lavori contro il Barcellona — Con dei video riportati suoi social e rapidamente diventati virali. Molti tifosi e anche addetti ai lavori hanno segnalato un malfunzionamento della copertura della tribuna centrale e tribuna stampa, con tante persone costrette a guardare la partita con gli ombrelli aperti per ripararsi dal violento acquazzone che ha colpito Barcellona e non solo nello scorso weekend.

Come riportato dal giornalista Paul Tenorio, tanti i disagi per i tifosi di casa ma anche per quelli ospiti. Secondo alcune foto, il problema nel settore ospiti nasce nelle barriere di vetro che separano i supporters dalla visione del terreno di gioco. Il problema? Il vetro riflette e dunque la partita per i tifosi diventa tutt'altro che semplice da guardare. Tanti dunque i problemi per il nuovo Camp Nou, nonostante ciò, il club blaugrana ha riferito che saranno apportate modifiche per risolvere ogni problema nel minor tempo possibile. Per il Barcellona dunque si prospetta tanto lavoro sia dentro che...fuori dal terreno di gioco.

Particolarmente forte è l’impatto mediatico se si considera l’enorme investimento economico sostenuto per il nuovo Camp Nou. Il progetto di ristrutturazione, inizialmente stimato intorno agli 800 milioni di euro, ha visto lievitare i costi fino a toccare quota1,5 miliardi: uno dei restyling più onerosi nella storia degli stadi europei. Una spesa colossale, pensata per consegnare al Barcellona un impianto all’avanguardia sotto ogni aspetto, che oggi finisce inevitabilmente sotto accusa alla luce delle immagini diffuse.