Finale derby: sulla FA Cup è già stata incisa una parola, Manchester…

Due squadre della stessa città non si sono mai incontrate in una finale di FA Cup . Lo stesso vale per entrambi i club di Sheffield, Nottingham e Bristol. Tutto ciò significa che nemmeno una volta nella favolosa storia della competizione un incisore ha avuto la possibilità di incidere sul trofeo anche solo la prima metà del nome di un finalista. Tutto questo cambia quest'anno, però, con la città di Manchester indiscussa vincitrice indipendentemente dal fatto che sia la metà blu o rossa che lascia Wembley con ampi sorrisi sui volti.

L'incisione successiva di "City" o "United" completerà quindi il processo. Come spiega Kevin Baker, CEO di Thomas Lyte, il 2023 è una FA Cup unica in tutti i sensi; “Il team Emirates FA Cup si è rivolto a noi, in qualità di creatori ufficiali e custodi del trofeo, con una richiesta straordinaria. Riconoscendo la rarità dei due club che condividono nomi così simili, ci hanno chiesto di incidere la parola "Manchester" sul trofeo prima dell'importante resa dei conti. Questa richiesta non ha precedenti ed è un'opportunità irripetibile. Incidere il trofeo con il nome della città che alla fine avrebbe vinto il titolo, ancor prima della partita finale, è un gesto straordinario".