Finalissima, ci sarà anche la versione al femminile: la decisione di UEFA e CONMEBOL

Dopo il successo della Finalissima 2022 tra Argentina e Italia ecco la versione al femminile…

La “Finalissima” 2022, trofeo che si contendono i Campioni d’Europa in carica e i vincitori della Copa America, ha visto trionfare l’Argentina di Messi e Lautaro Martinez contro l’Italia (3-0 il risultato finale, a segno il Toro interista, Di Maria e Dybala) nella splendida “Cattedrale dei sogni”, il Wembley Stadium. E adesso, come annunciato da UEFA e CONMEBOL, ci sarà anche la “Finalissima” per il calcio femminile. Ancora non è stata comunicata la data ufficiale, con la certezza però che la gara si disputerà durante la pausa per le nazionali, in modo da non intaccare i calendari già di per sé intasati.