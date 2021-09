Finestre del pullman in frantumi e lesioni all’occhio: sassi contro l’Aldosivi di Gago in Argentina

Alcuni tifosi dell’Aldosivi hanno preso a sassate il bus della squadra dopo la sconfitta in casa col Godoy Cruz. Lesione all’occhio sinistro per il 19enne difensore Rufino Lucero…

Un’altra pagina di violenza legata al calcio arriva dall’Argentina. Sì, perché l’autobus su cui viaggiava parte dell’Aldosivi, squadra di Mar del Plata allenata da Fernando Gago, è stato preso a sassate lunedì da un gruppo di tifosi dopo la sconfitta in casa per 4-1 col Godoy Cruz, in un match valido per l’undicesima giornata della Primera División. A causa della violenta aggressione si sono rotte le finestre del mezzo e un giocatore ha subìto una lesione all’occhio.