Firma con il Newcastle ma non trova un taxi: un tifoso gli dà un passaggio, il retroscena su Gordon

Meno male che il tifoso c'è...

Sergio Pace

Anthony Gordon a gennaio è passato dall'Everton al Newcastle per 45 milioni di sterline. L'ala sinistra classe 2001 di Liverpool (4 reti in 7 presenze con l'Inghilterra U21) con i Toffees ha messo a segno 7 gol e fornito 8 assist in 78 presenze complessive. L'addio all'Everton è stato un po' amaro per il nuovo numero 8 dei Magpies, come lui stesso ha dichiarato a Sky Sports: "Ci sono rimasto un po' male. Non mi hanno ringraziato o dato alcun merito per lo sforzo fatto l'anno scorso".

Quattro presenze con il Newcastle...

Con il Newcastle Gordon deve trovare ancora la prima vittoria in campo dopo quattro presenze in Premier League. Un retroscena alquanto curioso, invece, riguarda il momento della sua firma con il Newcastle nello scorso mese di gennaio. L'accordo tra i due club per il trasferimento del giocatore è stato concluso in fretta, tanto che Gordon si è presentato nel nord-est dell'Inghilterra senza tanti vestiti. Dopo la firma, Gordon e la compagna Annie si sono recati al Metrocentre di Gateshead per fare shopping. All'uscita dal centro commerciale, i due non sono proprio riusciti a trovare un taxi.

Problema risolto

A "salvare" i due è stata una coppia di tifosi del Newcastle, Vanessa e Simon, che ha offerto a Gordon e compagna un passaggio in macchina fino all'hotel. "Era la mia prima notte e non avevo molto con me in termini di vestiti. Abbiamo allora deciso di andare al Metrocentre, dove ovviamente siamo stati fermati per un sacco di foto. All'uscita non riuscivamo a trovare un taxi. Allora questa donna si è avvicinata e mi ha detto 'Benvenuto a Newcastle, come ti trovi?', e io 'Bene, ma non riesco a tornare a casa'. 'Salta in macchina!' mi ha risposto e io "Ok, va bene, grazie!'", ha rivelato Gordon al Chronicle Live. "Siamo saliti in macchina e siamo andati a prendere suo figlio dal lavoro. Si è seduto sul sedile anteriore, si è voltato e...credo abbia avuto lo shock più grande della sua vita!".