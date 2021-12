Fitta nebbia e 4-4 nei tempi supplementari: in Norvegia il match più folle dell’anno

Una valanga di gol in pieno extra-time, per un totale di otto reti. Succede tutto in uno scontro-salvezza norvegese

Marco Varini

Un match completamente folle, con un numero clamoroso di gol nei tempi supplementari. È successo nello spareggio salvezza fra Brann e Jerv, in Norvergia, dove sul rettangolo verde si è assistito ad una sfida davvero curiosa. A contorno del match una fitta nebbia, nella sfida che valeva la permanenza nella massima serie norvegese (o la retrocessione in seconda serie).

Per la tensione del match e il clima proibitivo ci si attendeva un match povero di emozioni, e invece è accaduto di tutto. Già nel corso dei 90’ regolamentari si erano visti due gol e due rigori sbagliati, per giunta dallo stesso giocatore, Bard Finne. Ma è nell’extra-time che si assiste all’incredibile epilogo: le due formazioni siglano 6 reti, cinque delle quali fra il 112’ e il 120’. A contribuire ci ha pensato l’espulsione di Hove. Finita qui? No! Il match si è infatti concluso ai rigori, dopo una serie di ben 18 penalty…