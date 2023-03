Flamengo che combini? Versa 340 mila euro allo João Gomes sbagliato: lui è un cestista

Ha dell'incredibile quanto successo in questi giorni al Flamengo . Il club brasiliano ha ceduto nel mercato di gennaio il centrocampista brasiliano classe 2001, João Gomes , al Wolverhampton per circa 18 milioni di euro.

Il Mengão avrebbe dovuto versare R$ 1.897.200,00 reais (circa 340 mila euro) al giocatore passato ai Wolves, con cui ha firmato un contratto valido fino al 2028. Si tratta di una piccola percentuale ricavata dalla cessione, come previsto da un accordo privato siglato precedentemente tra le parti.

Il Flamengo, in verità, ha effettuato il bonifico a João Gomes. Peccato che il destinatario dei soldi sia stato un altro João Gomes. Omonimo del giocatore, lui in realtà è un cestista, con un passato proprio nella squadra di basket del Flamengo, lasciata nel 2020. Insomma, il club brasiliano ha commesso un clamoroso errore di scambio di identità. Il fattaccio è stato presto scoperto: "Ero preoccupato e spaventato, non sapevo da dove venissero quei soldi. Ho pensato subito che qualcuno avesse sbagliato nel depositare i soldi", ha dichiarato il João Gomes cestista al portale brasiliano Globo Esporte.