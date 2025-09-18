Cosa dice lo stato di forma delle due squadre sul possibile esito della partita in programma venerdì alle ore 02:30

Filippo Montoli 18 settembre - 15:23

Il turno d'andata dei Quarti di Finale di Copa Libertadores si chiude con la partita tra Flamengo ed Estudiantes. La gara è in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle ore 02:30 allo stadio Maracanã. La squadra allenata da Filipe Luis parte con tutti i favori del pronostico, ma attenzione a dare gli argentini già per spacciati. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Flamengo-Estudiantes.

Lo stato di forma delle due squadre — Flamengo ed Estudiantes non si sono mai incontrate prima. Per valutare il possibile esito della sfida è quindi necessario concentrarsi sulle recenti partite. I brasiliani sono in ottima forma. L'ultima sconfitta risale al primo agosto in Coppa di Brasile, mentre in campionato bisogna tornare al 17 luglio. Nel Brasileirão il Flamengo è primo in classifica e mantiene il distacco su Cruzeiro e Palmeiras. In Copa Libertadores, dopo un girone molto combattuto in cui è arrivato a pari punti con LDU Quito e Central Cordoba, ha superato agli Ottavi di Finale l'Internacional. L'1-0 in casa e lo 0-2 in trasferta hanno permesso agli uomini di Filipe Luis di passare meritatamente il turno.

L'Estudiantes nel campionato di Clausura si trova al settimo posto con 12 punti in 8 partite. La squadra argentina arriva da due sconfitte consecutive contro Central Cordoba (0-2) e River Plate (1-2). In Copa Libertadores ha fatto molto bene, arrivando primo nel girone davanti a Botafogo e Universidad de Chile. Agli Ottavi di Finale ha poi superato i paraguaiani del Cerro Porteño. È stato sufficiente lo 0-1 in trasferta all'andata, segnato al 98', per passare ai Quarti. Il ritorno è finito 0-0.

Le probabili formazioni — FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Emerson, Ortiz, Pereira, Ayrton; Allan, Saúl; Plata, De Arrascaeta, Lino; Pedro. Allenatore: Filipe Luis.

ESTUDIANTES (4-2-3-1): Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez, Arzamendia; Ascacíbar, Amondarain; Palacios, Medina, Castro; Carrillo. Allenatore: Eduardo Dominguez.

Flamengo-Estudiantes, il pronostico di DDD — Secondo i bookmakers la partita ha un netto favorito. Il Flamengo viene dato a quota 1.33, molto bassa. Seguono il pareggio a 5 e la vittoria dell'Estudiantes a 10. Il motivo è dato dalle prestazioni casalinghe dei brasiliani. In questa stagione i rossoneri hanno infatti perso solo due volte. Una in Coppa di Brasile, ma l'altra proprio in Libertadores e contro l'altra argentina affrontata fino a qui: il Central Cordoba. Questa però risale all'aprile scorso e da allora molto è cambiato.

Le prestazioni dell'Estudiantes in trasferta, inoltre, non sono state ottime finora. Anche nel loro caso, però, il discorso cambia in questa competizione. Gli argentini hanno perso solo con il Botafogo, ma soprattutto hanno battuto U de Chile (0-3), Cerro Porteño (0-1) e Carabobo (0-2). Tenuto conto di questi dati, il pronostico del risultato esatto di Flamengo-Estudiantes è di 2-0.