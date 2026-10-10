La nuova giornata di Brasileirão ha in programma una delle partite più affascinanti del Paese, il derby di Rio de Janeiro tra Flamengo e Fluminense. La gara è in programma domenica 11 ottobre alle ore 22:30 italiane e si giocherà nella meravigliosa cornice del Maracanà. I padroni di casa vincendo avvicinerebbero una vittoria del campionato che sembra sempre più ovvia. Gli ospiti puntano allo sgambetto, il che permetterebbe di avvicinare i rivali in classifica. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Flamengo-Fluminense.

I precedenti tra le due squadre

Il derby di Rio de Janeiro si è disputato perin tutte le competizioni, la stragrande maggioranza delle quali nel campionato Carioca (274). Il bilancio è molto equilibrato, con una differenza davvero minima tra numero di vittorie di una e dell'altra squadra e pareggi. Il Flamengo ha vinto in 143 occasioni, mentre il Fluminense in 122. Per 126 volte, invece, è terminata con segno X. I rossoneri sono avanti di poco anche per, avendone realizzati 547 rispetto ai 498 degli avversari.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 12: Jorge Carrascal del Flamengo riceve il cartellino rosso durante la partita tra Fluminense e Flamengo del Brasileirao 2026 al Maracana il 12 aprile 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Negli ultimi anni sono però i padroni di casa ad aver avuto più volte la meglio. Dal 2023 si sono disputati 20 incontri, 9 dei quali vinti dal Flamengo. Il Fluminense si ferma invece a 5. Soffermandosi sulle 9 al Maracanà, in realtà, non è così scontato il successo della squadra allenata oggi da Jardim, anche se è pur sempre l'esito maggiormente uscito. Si contano infatti 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Le probabili formazioni

: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Niguez; Carrascal, Paqueta, Samuel Lino; Pedro.: Leonardo Jardim.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio, Guga, Thiago Silva, Millan Diaz, Arana; Hercules, Martinelli; Serna, Ganso, Canobbio; Hulk. Allenatore: Marcão.

Flamengo-Fluminense, il pronostico di DDD

Per i bookmakers non c'è partita. I padroni di casa sono dati a 1.40, mentre gli avversari addirittura a 7. Il pareggio, invece, si trova tra il 4.25 e il 4.35. Le quote sono abbastanza sorprendenti se si considera che, oltre a essere uno dei derby più accesi del Brasile, le due squadre sono rispettivamente prima e terza. Ilperò non perde dal 23 agosto (2-1 col Cruzeiro), e in casa non succede addirittura dal 24 maggio (0-3 con il Palmeiras secondo).

Anche il Fluminense nello stesso periodo conta solo 2 sconfitte, entrambe però avvenute in trasferta. La prima sempre il 24 maggio ma con il Mirassol (1-0) e la seconda il 12 settembre con l'Atletico Mineiro (3-1). La squadra di Marcão infatti se in casa è quasi imbattibile (una sola sconfitta), in trasferta ha lasciato per strada moltissimi punti. In 14 gare ha vinto solo 3 volte, pareggiandone 6 e perdendone 5. Il pronostico del risultato esatto di Flamengo-Fluminense è 1-1.