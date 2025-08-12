L'andata dei quarti di Libertadores inizieranno a breve, ecco i calciatori che potrebbero fare la differenza e decidere la partita in programma giovedì

Giorgio Abbratozzato 12 agosto - 13:53

L'andata dei sedicesimi di finale per Flamengo e Internacional sarà domani, giovedì 14 agosto (alle ore 2.30 italiane), i padroni di casa partiranno favoriti in una sfida che vale molto. I dettagli faranno la differenza e chi riuscirà ad avere la meglio accederà agli ottavi di finale della competizione

Flamengo, qualità in costruzione e concretezza in attacco — Appena arrivato dal Milan, Emerson Royal potrebbe già fare la differenza per i rossoneri carioca, Il terzino è reduce da una buona partita contro il Mirassol. La sua spinta sulla fascia e i suoi cross dovranno impensierire la retroguardia avversaria.

Samuel Lino, con la sua esperienza e la sua tecnica dovrà fornire diverse opzioni offensive ai suoi compagni, partendo dalla fascia sinistra. In attacco il punto di riferimento sarà quasi sicuramente il classe '97 Pedro. Su di lui graverà il peso dell'attacco, ed è uno degli uomini con più esperienza che dovrà concretizzare al meglio ogni palla che riceverà.

Internacional, un mix di giovani sorprese ed esperienza — Tra le rivelazioni del club nelle ultime uscite spicca il nome di Ricardo Matias, classe 2006, autore di una doppietta nell'ultima partita contro il RB Bragantino. Potrebbe essere lui l'uomo decisivo sia in ripartenza sia in situazioni rocambolesche in area di rigore.

Enner Valencia, trascinatore dell'Ecuador ai mondiali può essere uno degli uomini decisivi sia in contropiede che da subentrante. Ancora non sono disponibili le formazioni ufficiali ma l'ecuadoregno può anche spaccare la partita in corso in caso di non titolarità.

Rafael Borré, ex Eintracht Francoforte e River Plate, vanta numeri da bomber ha sempre segnato in ogni piazza in cui è stato. Lui è uno degli uomini chiave sia dello spogliatoio che in campo, una presenza come la sua non può che essere d'aiuto alla squadra.