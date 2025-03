Le parole dell'allenatore tedesco in preparazione del match contro l'Osasuna

Nella conferenza stampa che anticipa la partita tra il Barcellona e l'Osasuna, Flick ha parlato della preparazione alla partita di domani, lanciando una frecciatina al Real Madrid per il modo in cui si sono preparati con così poco preavviso.

Flick non vuole scuse — La partita di domani sarà molto importante per il cammino del Barcellona in campionato. La squadra di Flick si prepara ad una battaglia, che potrebbe portarla ad un importante vantaggio rispetto alle rivali. La partita è stata posticipata a domani, a causa del rinvio per la morte del dottore dei Blaugrana. La data del match non è stata ben vista, in quanto si trova a metà dalla fine della pausa delle nazionali e dalla prossima giornata di campionato. Nonostante ciò, Flick non cerca scuse, anzi: "La cosa importante è che i giocatori si riprendano il più in fretta possibile . I giocatori stanno bene e giocare due o tre partite non è un gran problema per loro. La Liga è complicata, ma va bene così. Non voglio parlare della mia reazione quando ho scoperto la data della partita perché non era buona".

"È una situazione che non possiamo cambiare e dobbiamo giocare. La UEFA e la FIFA devono stabilire dei limiti in modo che i giocatori possano riposare. Non si tratta del Barça o del Real Madrid. Si tratta di proteggere la squadra spagnola, ma non possiamo trovare scuse. Dobbiamo dare il massimo e giocare con i giocatori che abbiamo. Il Barça ha molta qualità e possiamo battere qualsiasi avversario, anche se ci mancano alcuni giocatori. Ho sensazioni positive". Infine, quella piccola stoccata ad Ancelotti, dopo che si era lamentato del poco tempo a disposizione tra un match ed un altro: "Siamo il Barcellona, ​​non il Real Madrid, e ne siamo molto orgogliosi "

La gestione degli infortunati per domani — Durante la sua conferenza stampa, ha fatto anche un punto della situazione in vista della partita di domani, parlando soprattutto dei giocatori che sono stati in nazionale e degli infortunati: " Raphinha ed Araujo non saranno della partita domani. Hanno avuto un impegno con le proprie nazionali e devono affrontare un lungo volo. Non li rischieremo, ma sono sicuro che faremo un ottima partita anche senza di loro". Per quanto riguarda la situazione infortuni: "Cubarsi è recuperato, ma domani partirà dalla panchina. Ha ancora bisogna di tempo per tornare in piena forma. Iñigo Martinez sta bene e domani giocherà". L'appuntamento è per domani sera alle 20.45, dove il Barcellona affronterà l'Osasuna.

