La lotta per il primo posto in Spagna è sempre più avvincente e al momento la Liga Santander veste a tinte blu e granata. Il Barcellona di Hansi Flick con la vittoria per 3-0 contro l'Osasuna conquista nuovamente il primo posto, e ora a 10 giornate dalla fine non ha intenzione di fermarsi. Serata non del tutto rose e fiori per i padroni di casa, che devono fare i conti con l'infortunio Dani Olmo.

Le parole di Flick sul match

Hansi Flick davanti ai microfoni ha ribadito l'importanza di una vittoria arrivata in un periodo complicato, dopo la sosta per le nazionali, che riporta il Barcellona al vertice: "Oggi abbiamo cercato di sfruttare al meglio la situazione. Non era il giorno giusto per questo match. Abbiamo un margine di tre punti e la nostra differenza reti è molto buona. Il cammino è lungo, con dieci partite rimanenti, ma siamo in una posizione forte". Le ambizioni in casa Blaugrana sono grandi e Flick non ha intenzione di deludere i suoi tifosi: "Siamo in lotta per tre trofei e vogliamo vincerli tutti". Il tecnico tedesco ha espresso profondo rammarico per l'infortunio di Dani Olmo, senza poter rassicurare i tifosi sui tempi di recupero: "L'infortunio non è positivo, non sappiamo quanto tempo starà fuori, se due o tre settimane… il prezzo per questi tre punti è molto elevato. In due settimane si possono perdere molte partite". L'allenatore del Barcellona ha espresso parole al miele per Gavi e Ferran Torres, i quali erano chiamati a sostituire Raphinha e Lewandowski, due titolarissimi: "Questo è molto positivo per la squadra, dimostra che tutti sono molto concentrati".