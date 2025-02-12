Lorenzo Longo

New York City-Toronto: probabili formazioni e dove vedere il match in diretta Tv e streaming
Le probabili formazioni e dove vedere il match in Tv
Le probabili formazioni e dove vedere il match in Tv
L'allenatore parla nel post-partita del match
L'allenatore parla alla stampa nel post partita
L'allenatore parla alla stampa nel post partita
Ecco dove vedere la partita in diretta TV e streaming
Dove vedere la finale in diretta TV o streaming
La squadra ottiene il record mondiale di punti
Fenerbahce-Besiktas, gli allenatori più iconici
Confronto tra i soprannomi dei due club
Le idee di gioco dei due allenatori a poche ore dal derby di Manchester
L'allenatore del PSV parla con la stampa
Il presidente della Liga risponde con toni duri all'allenatore
L'allenatore del Barcellona parla alla stampa
Il giocatore del Real Madrid risponde all'ungherese
Le scelte degli allenatori per la partita
Dove vedere la partita
Il tecnico parla in conferenza prima del match
Dove vedere il match
Le parole dell'allenatore prima del macth
I giocatori che hanno vestito le maglie delle due squadre
L'azionista del club parla alla stampa
L'allenatore del Manchester United in conferenza
Problemi cardiaci per l'attaccante dell'Al-HIlal
L'allenatore dell'Inter parla dopo la vittoria contro il Monza
Le scelte degli allenatori sulle formazioni
L'allenatore dello Stoccarda parla alla stampa
I doppi ex del match
Le parole dell'allenatore dopo la sconfitta
I giocatori che hanno vestito sia la maglia dei Reds che dei Toffees
La guida al derby inglese