La Juventus parte in quarta ma finisce in sordina sotto i colpi di un grande Real Madrid. Xabi Alonso parla alla stampa nel post-partita elogiando il grande lavoro dei suoi giocatori, e la grande partita dei bianco neri. Ecco le parole del tecnico

Finisce agli ottavi l'avventura della Juventus nel Mondiale per Club . Non bastano le super parate di Di Gregorio e le giocate da fuoriclasse di Kenan Yildiz: a esultare è il il Real Madrid di Xabi Alonso . I Blancos vincono di misura grazie al gol di Gonzalo Garcia, il terzo in questo Mondiale, e accedono ai quarti di finale. L'allenatore spagnolo può essere soddisfatto della prova offerta dai suoi. Analizziamo le sue parole nella conferenza post-partita.

Xabi Alonso: "Onorato di prendere il posto di Ancelotti"

Il Real Madrid trova la sua terza vittoria nel Mondiale per Club, non senza difficoltà. La Juventus parte forte, ma i Blancos reaggiscono con inteliggenza e solidità. Ecco le parole di Xabi Alonso sulle difficoltà iniziali: "I primi 15' sono stati difficili, poi abbiamo preso le misure, sapevamo sarebbe stata dura ma sono felice". L'allenatore spagnolo ha trovato sugli esterni il punto debole della Juventus: "Nell'intervallo ho detto di cercare spazio sugli esterni, di cercare l'ampiezza piuttosto che le vie centrali perché lì la Juventus stava facendo un gran lavoro chiudendo gli spazi". Il condottiero dei Blancos elogia i suoi ragazzi, in particolare il bomber spagnolo Gonzalo Garcia e su Kylian Mbappe, reduce da un problema fisico: "Il livello del gruppo è altissimo, ora siamo ai quarti e vogliamo competere. Gonzalo è perfetto, sempre al posto giusto al momento giusto. Mbappe è importante per noi, oggi non era al 100%". Xabi Alonso ricorda anche i momenti passati con Carlo Ancelotti, suo predecessore sulla panchina del Real: "Con Ancelotti ho vissuto dei momenti fantastici, Carlo è uno dei migliori della storia. Sono onorato di prendere il suo posto".