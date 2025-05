La stagione da sogno che porta il Birmingham sul tetto del mondo

Dopo varie annate condite da alti e bassi finalmente risorge il Birmingham City. La squadra allenata da Chris Davies conquisa una storica promozione che riporta i Blues in Championship con un occhio puntato verso la Premier League.

Lorenzo Longo 7 maggio - 13:58

Birmingham sorge nella contea delle Midlands, nell'Inghilterra centrale ed,è una delle città più vive dal punto di vista commerciale, creativo e tecnologico, dove l'innovazione è all'ordine del giorno. Non a caso questa è la culla dell'Heavy Metal, del Blues, e qui sono nati il motore a vapore e due club storici del campionato inglese. Il primo, più blasonato, è l'Aston Villa, uno dei fondatori della Premier League e uno dei più vincenti della storia del campionato inglese. I Villains dal loro ritorno nella massima serie nel 2019-2020 ha vissuto un crescendo continuo, fino al raggiungimento dei quarti di Champions League ottenuti in questa stagione. Sull'altra faccia della medaglia c'è il Birmingham City, fondato nel 1875 da un gruppo di fedeli e appassionati di cricket i quali, non potendo praticare il proprio sport durante il periodo invernale, decisero di fondare un nuovo club. Da qui parte la storia dei Blues, che, escludendo un periodo di gloria tra la fine degli anni 50' e inizio anni 60', dove vincono una coppa di Lega e raggiungono due finali consecutive della coppa delle fiere, vivono in un loop che li porta a salire e a scendere dalla Premier. Fino ad arrivare all'ultima stagione, che ha riacceso i sogni dei tifosi, nella speranza di poter riassaporare presto la massima divisione inglese.

La stagione dei record e la rinascita del Birmingham — Il Birmingham City ha trascorso l'ultima stagione nella terza divisione inglese, dopo una cocente retrocessione che poteva far pensare ad un imminente caduta libera da parte della squadra. Invece, i Blues sono riusciti a innovarsi, e a non farsi schiacciare, e anzi a imporsi con forza, iniziando ad abbattere gli avversari. Il Birmingham ha letteralmente dominato la League One, conquistando la promozione in Championship e un record che li rende una delle squadre più chiacchierate dell'ultimo periodo. I Blues hanno ottenuto 111 punti diventando la squadra ad averne totalizzati di più punti in un singolo campionato nella storia del calcio. Migliorato, dunque, il precedente di 108 punti appartenente alla Stella Rossa e ai giapponesi del Vardy Kawasaki.

(Foto di Tony Marshall/Getty Images)

Un campionato visto dall'alto — La squadra allenata da Chris Davies non ha lasciato scampo a nessuno, riuscendo a raggiungere: 34 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, in cui ha segnato 84 gol e subendone solo 31. Un campionato totalmente a senso unico, dove nessuno ha tenuto il ritmo del Birmingham. Nemmeno il Wrexham, autore di un campionato straordinario, passato totalmente in secondo piano. La squadra allenata da Phil Parkinson ha infatti raggiunto la terza promozione consecutiva, conquistando 92 punti e dando ancora una volta dimostrazione della validità del progetto portato avanti da Rob McElhenney e Ryan Reynolds. Dopo una stagione così, è lecito sognare per gli abitanti di Birmingham, che sperano di vedere uno dei club che tanto ha dato al calcio inglese e mondiale di nuovo in massima serie.

Birmingham City have absolutely smashed the record points tally for the English Football League 😳👏🔵 pic.twitter.com/9xqHK7MJNU