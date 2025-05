Il campionato spagnolo è pronto ad offrirci un ultimo spettacolo per questa stagione. Athletic Bilbao e Barcellona sono pronte a mettere la ciliegina sulla torta a una stagione spettacolare. Ecco dove seguire il big match in diretta streaming

Sembrava che la Liga Spagnola non avesse più niente da offrire, ma non si può di certo terminare un viaggio così senza un dessert da sogno. Athletic Bilbao e Barcellona sono pronte ad offrirci un'ultima portata da urlo. I leoni guidati da Valverde tornano in Champions dopo ben 11 anni e non hanno intenzione di chiudere il campionato con una sconfitta. Il Barcellona, dopo essersi fermato ad un passo dalla coppa dalle grandi orecchie, dovrà "accontentarsi" del triplete nazionale. Ma gli uomini di Flick non termineranno la stagione senza dare tutto anche nell'ultima giornata. Ci sono tutti gli ingredienti per dar vita a un grande spettacolo al "San Mamès" domani 25 Maggio alle ore 21:00.