Athletic-Barcellona, l’ultimo ballo in LaLiga: il pronostico di DDD

L'Athletic Club è già sicuro di un posto in Champions ma con una vittoria, e Atlético Madrid permettendo, potrebbe terminare la stagione al terzo posto.

Lorenzo Maria Napolitano 21 maggio - 19:44

Termina con l'affascinante partita tra Athletic Club e Barcellona LaLiga 2024/2025. Il campionato, vinto dalla squadra di Flick, ha regalato emozioni fin dalla prima giornata, in cui le big subito hanno imposto il proprio dominio. Barcellona, Atlético Madrid e Real sono state, infatti, tra le protagoniste non solo in Spagna ma anche in Europa, nonostante nessuna squadra de LaLiga sia arrivata a disputare una finale europea. Ad ogni modo, ci sono basi solidissime per i prossimi anni.

Proprio la squadra di Ernesto Valverde coltiva tantissimi calciatori di talento, su tutti Nico Williams, amico e connazionale di Lamine Yamal, con cui ha messo a ferro e fuoco l'Europa durante l'ultimo europeo disputato in Germania. Non solo lui, anche il giovane centrocampista Mikel Jauregizar ha manifestato qualità importanti: in questa stagione le sue statistiche non sono esaltanti, ma ogni giocata è una dolce nota dello spartito composto dal tecnico spagnolo. Ha solo ventuno anni, ma è già una pedina fondamentale all'interno dello scacchiere basco.

Per quanto riguarda il Barcellona, non basterebbe un fiume di parole per citare tutti i giovani talenti che coltiva. Molti di questi sono stati parte integrante della straordinaria stagione del club catalano, ma non è da escludere che in occasione dell'ultima sfida della stagione Flick possa sparare qualche altra cartuccia interessante.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Il Barcellona ha in tasca il titolo, festeggiato già nell'ultima sfida disputata in casa contro il Villareal. Match, peraltro, perso per 2-3, uno dei pochissimi passi falsi (se così si può chiamare) della seconda metà di stagione da parte del Barça. Infatti il club catalano aveva inanellato una serie di vittorie che l'ha lanciata verso il trionfo in campionato, tra cui quella contro il Real Madrid in casa e la sfida decisiva contro l'Espanyol. Se il Barcellona affronterà con sufficienza questa sfida non possiamo saperlo, ma non c'è dubbio che - come in tutte le altre partite - metterà a segno quantomeno una rete. Al momento in campionato ne ha realizzate 99, un risultato sorprendente e che promette ci sarà cifra tonda.

Dall'altro lato l'Athletic è reduce da un momento estremamente positivo, date le quattro vittorie strappate nelle ultime cinque sfide in campionato e la certezza matematica di un posto nella prossima Champions League. L'Athletic Bilbao è la prima squadra a posizionarsi sotto le Big Three, ma qualora l'Atlético Madrid non dovesse vincere contro il Girona la formazione basca potrebbe addirittura concludere la sua stagione al terzo posto. Risultato eccellente, soprattutto se impreziosito da una semifinale di Europa League, seppur persa per mano del Manchester United.

Visualizza questo post su Instagram

I precedenti — Il bilancio dei precedenti sorride al Barcellona, dato che nei due scontri precedenti in questa stagione non ha mai perso contro l'Athletic. In Supercoppa di Spagna ha vinto 2-0, mentre ne LaLiga 2-1 il 24 agosto. Nel campionato spagnolo non si registrano successi recente da parte del club basco, che è invece riuscito a strappare la vittoria durante la Copa del Rey del 24 gennaio 2024 (4-2) e anche due anni prima, in quell'occasione con il risultato di 3-2.

Il pronostico di Athletic-Barcellona — Il Barcellona non è riuscito a vincere contro il Villareal, avvertendo forse un po' di stanchezza dopo una stagione davvero lunga, fermatasi soltanto alle semifinali di Champions League dopo un doppio confronto estenuante contro l'Inter. E, tra non poco, inizierà anche il Mondiale per Club negli Stati Uniti. L'Athletic potrebbe approfittare di questo momento del Barcellona, dato che potrebbe portarlo anche ad occupare il terzo blocco della classifica. Nonostante questo, non c'è dubbio che assisteremo ad una partita entusiasmante e ricca di gol, come la formazione di Flick ha abituato i suoi tifosi ed ogni appassionato di calcio. Per questo, un possibile risultato potrebbe essere un pareggio ma con almeno un gol per parte.