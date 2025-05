Attimi di terrore a Barcellona prima del derby: un auto ha investito un gruppo di tifosi all'esterno dello stadio dell'Espanyol. Gli aggiornamenti

Enrico Pecci Redattore 15 maggio - 23:34

Attimi di terrore prima del derby di Barcellona. Sono già diventate virali sul web le immagini provenienti dall'esterno dello stadio dell'Espanyol, dove un auto ha investito un gruppo di tifosi radunati nelle vicinanze dell'Rcde Stadium. La notizia è arrivata anche in campo, ad inizio match, con l'arbitro che ha interrotto il gioco per qualche minuto in attesa di aggiornamenti sulla situazione. Dalla Spagna sono già arrivate le prime ricostruzioni sull'accaduto.

Espanyol-Barcellona, attimi di terrore prima del derby: cos'è successo — Il derby tra Espanyol e Barça, ​​valido per la 36ª giornata della Liga, è iniziato con una brutta notizia e momenti di grande paura. Come riportato dal quotidiano spagnolo 'Marca', infatti, prima della partita si è verificato un incidente nei pressi dello stadio Rcde. Sono stati già confermati 13 feriti, fortunatamente nessuno grave. Stando alle prime ricostruzioni non si tratterebbe di un attacco premeditato: l'autista, senza precedenti penali, avrebbe perso la pazienza ed accelerato davanti alla folla.

L'incidente è avvenuto appena fuori dall'impianto che ospita le partite casalinghe dell'Espanyol, poco prima del fischio d'inizio del derby di Barcellona. Un'auto bianca si è schiantata contro un gruppo di tifosi, lasciandone qualcuno intrappolato. Fortunatamente, come annunciato dall'Espanyol tramite gli altoparlanti dello stadio, l'incidente è sotto controllo e non si sono registrati feriti gravi, ma solo lievi.

Espanyol-Barcellona, diversi feriti ma nessuno grave: gli aggiornamenti dopo l'incidente — Numerose ambulanze sono prontamente arrivate sul posto dopo l'incidente. Come confermato dai media spagnoli, i 13 feriti sarebbero lievi e non ci sono persone in pericolo di vita. Il derby è così ripreso dopo pochi minuti, nonostante la protesta di una parte dello stadio. Un gruppo di tifosi della curva dell'Espanyol ha infatti abbandonato l'impianto e deciso di non assistere al derby ritenendo che la partita non sarebbe dovuta riprendere. Fortunatamente, però, non ci sono state conseguenze gravi all'esterno dello stadio.

Visualizza questo post su Instagram