Il derby di Budapest ipnotizza l'Ungheria: in tv ascolti record per Ferencvaros-Ujpest 1-0

I campi di calcio, si sa, sono spesso teatro di scontri verbali, sfottò e tensioni, che spesso sono destinate a morire sul campo. Non è questo il caso di Ungheria-Turchia, partita vinta 3-0 dai giocatori di Montella, che sono stati promossi in Lega A di Nations League. Durante il match Arda Güler dopo un battibecco ha zittito Dominik Szoboszlai, capitano ungherese, portandosi il dito alla bocca. Il centrocampista del Liverpool non ha digerito il gesto del rivale e ha aspettato la fine del match per esprimere il suo disappunto.

Tensioni in campo e sui social

Arda Güler was shushing Szoboszlai after scoring in 3-0 win for Turkey… …and then Szobo replied on social media by responding “”, the amount of minutes Arda played this year for Real Madrid. pic.twitter.com/bFGiA2KkmN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2025

Il primo scontro avviene sul campo, dopo il 2-0 Arda Güler zittisce Dominik Szoboszlai, che risponde al gesto con un sorriso ironico. Non è la prima volta che i due giocatori sono protagonisti di un diverbio, era già successo lo scorso marzo, ma questa volta la questione non si è chiusa sul campo. I social diventano l'arena di battaglia dove il capitano dell'Ungheria risponde al fantasista turco. Szoboszlai, in un post di un media ungherese che ritrae il gesto di Güler, commenta con un: "", ovvero i minuti collezionati dal turco al Real in questa stagione. Il centrocampista del Liverpool ha voluto colpire il gioiello del Real, puntualizzando come per i Blancos sia considerato una seconda linea. Il nazionale turco nei suoi 1008 minuti ha collezionato 3 goal e 5 assist, i quali uniti alla giovane età lo rendono a tutti gli effetti una riserva di lusso a disposizione di Ancelotti.

La risposta del giocatore del Real

La risposta di Güler non si è fatta attendere. Il turco ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove risponde al giocatore del Liverpool. Il talento Blancos intima, nuovamente, al rivale di fare silenzio con queste parole: "". I social sono impazziti al seguito di questa rivalità nascente tra i due grandi talenti che non si concedono una tregua neanche lontano dai campi da calcio.