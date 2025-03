Le furie rosse ospitano gli Oranje in una partita fondamentale, non solo per il passaggio dei quarti di Nations League, ma anche per il prossimo mondiale. Vediamo da vicino le probabili formazioni del match.

La sfida tra Spagna e Olanda racchiude un po' tutta la storia europea. Due nazioni dalla lunga tradizione monarchica, le quali storicamente si sono affrontate in lunghe e sanguinose guerre, che continuano ancora adesso sui campi da calcio. Alle due fazioni spetta, per ora, un'ultima battaglia, il ritorno dei quarti di finale di Nations League in Spagna dove le Furie Rosse ultimamente sembrano invincibili. Si gioca per passare il turno nel torneo UEFA, ma non solo, le squadre si affrontano con un occhio puntato verso il 2026 e il Mondiale. L'esito del doppio incontro infatti segna un miglior collocamento nel girone in vista della prossima Coppa del Mondo. La squadra che passa il turno ottiene un posto nel girone a quattro completato da: Turchia, Georgia e Bulgaria. La squadra perdente completa il girone G composto da: Polonia, Finlandia, Lituania e Malta. La posta in palio è alta e ci sono tutti gli ingredienti per una sfida straordinaria.

Le probabili formazioni del match — Il match dell'andata è stata una vera e propria battaglia. Le Furie Rosse si sono salvate per il rotto della cuffia grazie alla zampata di Mikel Merino, gli Oranje hanno dimostrato di avere carattere e di potersela giocare a viso aperto. Il fattore campo non è un elemento trascurabile per gli uomini di Koeman, dato che la Spagna in casa è imbattibile e non perde da cinque turni di fila. L'allenatore olandese deve schierare la sua formazione migliore, in cui però dovrà fare a meno di Hato squalificato: la formazione scelta è un 4-3-3 con in porta Verbruggen; confermata la difesa composta da Van Dijk, Geertruida, Van Hecke e De Ligt come sostituto di Hato; centrocampo composto da Rejnders, De Jong, Koopmeiners; in attacco le due ali Frimpong e Gakpo a supporto della prima punta Memphis Depay. Koeman chiama, De La Fuente risponde così: gli spagnoli si schierano con un 4-2-3-1 con: Unai Simon in porta; difesa composta da Pedro Porro, Le Normand, Huijsen e Cucurella; in mediana Fabian e Zubimendi; sulla trequarti Pedri, Nico Williams, Lamine Yamal; prima punta Alvaro Morata.

Spagna(4-2-3-1): Unai Simon, Cucurella, Huijsen, Le Normand, Pedro Porro; Zubimendi, Fabian, Pedir, Nico Williams, Lamine Yamal, Morata.

Olanda(4-3-3): Verbruggen; Van Dijk, Geertruida, Van Hecke, De Ligt, Rejnders, De Jong, Koopmeiners; Frimpong, Gakpo, Depay.

