Le parole del tecnico

Un soddisfatto Ruben Amorim parla alla stampa, l'allenatore portoghese elogia i suoi, che sono stati perfetti nell'interpretazione di un match difficile: "L'Arsenal ha tenuto per più tempo il pallone, difficile dire se abbiamo davvero meritato di vincere, ma se si guarda alle occasioni secondo me siamo stati vicini alla vittoria. David Raya è stato molto bravo". Il pubblico dell'Old Trafford ha apprezzato l'energia messa in campo dai giocatori e Amorim ne è stato grato, ricordando anche come per un pubblico e una squadra come quella di Manchester l'idea è sempre vincere: "Quando alleni il Manchester United, non puoi giocarci troppo l'idea è vincere le partite, sono contento che i miei giocatori non abbiano giocato per il pareggio. Penso che sia chiaro che questo club non morirà mai, questo lo percepisci anche sugli spalti. I tifosi mi sostengono e non me l'aspettavo". L'allenatore dei Red Devils si è soffermato su due giocatori in particolare, il capitano Bruno Fernandes e su Heaven, giovane calciatore inglese che ha debuttato contro i Gunners sua ex squadra: "Heaven ha giocato molto bene, è a suo agio con la palla tra i piedi ed è molto aggressivo, abbiamo tra le mani un grande calciatore. Siamo contenti di Bruno, vuole vincere più di ogni altra cosa e penso sia un gran capitano".