L’Arsenal non vince più, contro il Manchester United termina 1-1: Liverpool ora a +15

La sfida tra Manchester United e Arsenal si presentava come un appuntamento cruciale per entrambe le squadre. Da un lato, l'Arsenal di Mikel Arteta cerca di restare agganciato alla corsa al titolo, provando a non perdere ulteriore terreno rispetto al Liverpool, che sta letteralmente volando a velocità supersonica in campionato e al momento conta 70 punti. Dall'altro, il Manchester United, attualmente quattordicesimo con trentaquattro punti, ha bisogno di una vittoria per risalire la classifica e dare continuità agli ultimi risultati, avendo raccolto sette punti nelle ultime cinque partite. Il teatro della sfida, Old Trafford, è pronto ad accogliere una partita che promette emozioni.

La cronaca della partita — Il primo tempo si apre con un Arsenal subito aggressivo, intenzionato a mettere sotto pressione la difesa del Manchester United. Nei primi minuti, la squadra di Arteta gestisce il possesso palla cercando di costruire trame offensive efficaci, provando a sviluppare prevalentemente sulle fasce. Al decimo, Mikel Merino tenta la prima conclusione verso la porta difesa da Andre Onana, ma il pallone termina di poco a lato. Il Manchester United prova a rispondere in ripartenza con Alejandro Garnacho, che al quindicesimo cerca un compagno con un passaggio filtrante, ma la difesa avversaria intercetta la sfera.

L’Arsenal continua a premere e al ventesimo sfiora il vantaggio con Martin Odegaard, che riceve un passaggio al limite dell'area e calcia rasoterra. Il tiro è ben indirizzato, ma l'ex portiere dell'Inter si supera e respinge con un grande intervento. La squadra di Arteta macina azioni e al venticinquesimo Calafiori crossa un pallone invitante in area, ma la difesa dello United riesce a respingere. La prima vera occasione per i Red Devils arriva al trentaquattresimo, quando Bruno Fernandes trova lo spazio per servire Joshua Zirkzee, il cui tiro viene però neutralizzato da David Raya.

L'Arsenal, nonostante l'ottimo primo tempo, fatica a trovare la via della rete e paradossalmente la migliore occasione dei primi quarantacinque minuti capita sui piedi dei calciatori del Manchester United. Al quarantacinquesimo, pochi istanti prima del fischio finale, i padroni di casa guadagnano un calcio di punizione da posizione golosa per uno specialista. Si presenta, infatti, Bruno Fernandes, che lascia partire un tiro potente e preciso che si insacca sulla destra. Un autentico gioiello che porta in vantaggio la formazione di Amorim. Il primo tempo si chiude quindi con il Manchester United avanti per uno a zero.

Secondo tempo — L’Arsenal torna in campo determinato a recuperare lo svantaggio e al cinquantunesimo sfiora subito il pari con Martin Odegaard, che si avventa su un pallone al limite dell’area e lascia partire un tiro insidioso. Onana, ancora con un intervento prodigioso, riesce a deviare il pallone oltre la traversa, regalando così un calcio d’angolo ai Gunners. Il corner viene battuto corto e il pallone finisce sui piedi di Declan Rice, che tenta la conclusione dal limite, ma la palla si spegne alta sopra la traversa. Il centrocampista inglese è senz'altro uno dei calciatori più ispirati in questo match.

Il Manchester United prova a rispondere e al cinquantanovesimo Joshua Zirkzee si trova in una posizione favorevole per calciare. L’attaccante dei Red Devils conclude rasoterra mirando al centro, ma Raya è attento e blocca senza problemi. Poco dopo, al sessantaseiesimo, l'Arsenal ha una grande chance con Leandro Trossard, che riceve un passaggio in profondità e calcia di prima intenzione. Il tiro, però, termina largo sulla sinistra, sprecando una potenziale occasione da gol. Non c'è dubbio che la formazione di Arteta, con un po' di precisione in più, sarebbe in vantaggio ad Old Trafford.

La spinta dell'Arsenal è sempre più insistente ed è proprio Declan Rice, al settantaquattresimo minuto, a ripristinare la parità con un tiro preciso che s'insacca alle spalle di Onana, fin qui insuperabile. Un gol straordinario da fuori area che riporta in equilibrio la partita e accende gli ultimi minuti di gioco. Per il ventiseienne questo è il quarto gol in stagione. Questa rete è il vero spartiacque del match: le due squadre, da questo momento, cercano entrambe di trovare il gol della vittoria. All'ottantaduesimo è il brasiliano Martinelli a mettersi in proprio e al termine di una buona azione sfiora il vantaggio con un tiro insidioso sul palo del portiere. Onana, però, conferma di essere in un grande stato di forma.

Pochi minuti dopo, all’ottantasettesimo, Rasmus Hojlund ha un’occasione clamorosa per il Manchester United: riceve un cross in area, ma il suo tiro termina incredibilmente largo oltre il palo sinistro. Nei minuti di recupero, prima Garnacho per lo United e poi Martinelli per l’Arsenal provano il colpo che archivierebbe la pratica, ma senza fortuna. Neanche i minuti di recupero servono ad una delle due squadre per guadagnare i tre punti, e con il pareggio inchiodato sul tabellino l'arbitro fischia la fine del match.

Il pareggio lascia un po’ di amaro in bocca all’Arsenal, che avrebbe voluto e meritato i tre punti per restare agganciato alla vetta, mentre il Manchester United può comunque ritenersi soddisfatto per aver fermato una delle squadre più in forma del campionato.

