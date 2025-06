Arriva il primo sorriso per l'Inter di Cristian Chivu. I neroazzurri superano di misura gli Urawa Red Diamonds con un gol allo scadere di Valentin Carboni. Ecco le parole dell'allenatore rumeno al termine del match.

Cristian Chivu conquista la prima vittoria sulla panchina dei nerazzurri, ed è una vittoria in stile pazza inter. La squadra del tecnico rumeno ribalta un match complicato grazie alla volèe spettacolare di capitan Lautaro Martinez e al ritorno al gol, dopo otto mesi, di Valentin Carboni. Grazie a questa vittoria l'Inter conquista il primato del girone, ora manca solo l'ultimo scoglio da superare: gli argentini del River Plate. Ma i nerazzurri hanno il dovere di proseguire il loro cammino e scacciare gli incubi di Monaco. Una vittoria di carattere ottenuta contro un avversario ostico all'ultimo minuto. Analizziamo le parole di Chivu nel post partita.

Chivu: "Il gol lo abbiamo cercato in tutti i modi e alla fine è arrivato"

Un match ostico, in cui l'Inter ha faticato tanto a disinnescare il blocco basso dell'Urawa Red Diamonds. I nerazzurri dominano e, grazie alla loro caparbietà, riescono a superare la squadra giapponese. Ecco le parole del tecnico rumeno sul match: "Loro hanno fatto una buona gara, una partita seria, noi abbiamo cercato il gol in tutti i modi e alla fine è arrivato. I ragazzi mi hanno reso orgoglioso". A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato un "figlio" di Chivu, Valentin Carboni, il quale ritrova il gol alla prima gara dopo il tremendo infortunio che lo ha tenuto fuori otto mesi, ecco le parole del tecnico a riguardo: "Carboni? Potrei nominare lui, Sucic, Henrique. Sono contento per Valentin perché era la sua prima gara dopo l’infortunio e ha lavorato tanto“.