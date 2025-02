Liverpool è una città che nasce sule sponde del fiume Mersey nel nord dell'Inghilterra, la quale vive giornalmente di pittura, poesia, musica e naturalmente di calcio. La contea del Meryside ospita il derby più antico della storia della Premier League , storicamente conosciuta come First Division, l a partita tra Liverpool e Everton . Le due squadre si affrontano ininterrottamente nella massima divisione inglese dal 1962 e da allora ogni incontro è un incrocio tra spettacolo e grande rispetto.

Everton e Liverpool danno vita a un derby "atipico", tant'è che viene definito "the friendly derby", ovvero il derby amichevole. Questo nome attinge alle origini delle due squadre, entrambe nascono nella parte nord della città a poche miglia di distanza l'una dall'altra, hanno anche condiviso Anfield per un periodo, fino al trasferimento definitivo dell'Everton a Goodison Park . Vi sono stati periodi di scontri tra le tifoserie delle due squadre durante gli anni '50 e '60, che dividono la città; durante quegli anni l'Everton si fa portavoce della fazione cattolica della città, grazie alla presenza di giocatori di grande successo come: Tommy Eglington, Peter Farrell e Jimmy O'Neill; il Liverpool dal canto suo un club di fazione presbiteriana. Scontri che non solo divisero la città per un periodo ma anche bloccarono i trasferimenti tra le due squadre, difatti il Liverpool dagl'anni 50 fino al 1979 non compra giocatori cattolici. Questo però non frena i trasferimenti tra i due club, tra i quali troviamo grandi campioni della storia inglese e moderna.

I doppi ex del match

David Johnson — "Doc", così è soprannominato dai tifosi Reds David Johnson. Tifoso del Liverpool fin dall'infanzia, con i Reds vince 3 Champions League, 1 Supercoppa a cui vanno aggiunti 78 gol in 213 presenze. Una carriera leggendaria che però inizia dall'altra parte dello Stanley Park, all'Everton. Con i Toffees Johnson trascorre gli anni nelle giovanili e il primo salto nella First Division. Memorabile il suo primo incrocio con i Reds in cui a solo 20 anni decise il Marseyside derby con un gol.

Peter Beardsley — Peter Andrew Beardsley, è un ex calciatore britannico il quale nasce a Newcastle, città in cui muove anche i primi passi calcistici, essendo prodotto del famoso vivaio del Wellsend Boys Club. Durante la sua lunga carriera veste maglie molto prestigiose come quella dello United, anche se con i Red Devils gioca solo una stagione condizionata da infortuni, incrocia anche la la contea del Merseyside. L'attaccante giunge al Liverpool nel 1987 fino al 1991, con i Reds vince 2 campionati, 3 Charity Shield e 1 Coppa D'Inghilterra. Il 1991 è l'anno del trasferimento all'Everton club dove Beardsley non lascia particolarmente il segno. Compiuti i 38 anni Beardsley lascia il calcio giocato e inizia una carriera di allenatore che fatica a decollare, in contrasto con il prossimo doppio ex il quale è un allenatore leggendario.

Rafael Benitez — Rafael Benitez muove i primi passi sui campi da calcio come calciatore della cantera del Real Madrid, carriera che pero fatica a decollare e dop0 numerosi infortuni termina nel 1986. La carriera da allenatore di Benitez prende una direzione ben diversa, nella sua lunga carriera vincerà 13 titoli e viaggia in tutto il mondo; Valencia, Real Madrid, Napoli, Inter…. Arrivando fino in Cina. Punto di svolta della carriera di Benitez furono gli anni al Liverpool durante i quali vince 1 Coppa di Inghilterra, 1 Comunity Shield e 1 Champions League, la leggendaria finale di Instanbul dove il Liverpool reusce a rimontare il Milan dopo aver chiuso il primo tempo sotto di tre gol. Il suo ritorno a Liverpool, questa volta ai rivali dell'Everton però non ebbe il risultato sperato. Benitez non viene accolto bene dai tifosi per il suo passato Reds, dopo 7 vittorie in 22 partite viene esonerato.

Nick Barmby — È da più di mezzo secolo che va in scena il derby del Merseyside e sono molti i giocatori che hanno vestito sia la maglia dei Reds che dei Toffees; tra questi il leggendario Kevin Sheedy, poi Frank Mitchell, Doan Sloan e molti altri. Il giocatore che però è stato valutato maggiormente nei trasferimenti tra Everton e Liverpool è Nick Barmby. Barmby esordisce giovanissimo con la maglia del Tottenham, e a soli 18 anni riesce a scalzare le gerarchie ed entrare negli 11 titolari. Le sue grandi prestazioni convincono l'Everton a puntare su di lui; Barmby con i Toffees trascorre 4 stagioni dove contribuisce per la permanenza in massima serie. Il passaggio al Liverpool avviene nel 2000 per 6 milioni di sterline ed è non solo il giocatore più pagato negli scambi tra i due club ma è anche il primo a passare dall'Everton al Liverpool in 41 anni. Con i Reds il centrocampiste vive gli anni di maggior successo della sua carriera vincendo: 1 Coppa di Lega, 1 Charity Shield, 1 Coppa d'Inghilterra e 1 Coppa Uefa. Il suo secondo anno al Liverpool è segnato da parecchi infortuni, lascia la Contea del Merseyside nel 2002 e si ritira nel 2012.

