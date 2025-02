The Merseyside Derby: il derby amichevole di Everton-Liverpool

The Merseyside Derby: è il nome dato alle partite di calcio tra Everton e Liverpool, due club con sede a Liverpool, nella contea del Merseyside, in Inghilterra. Le due compagini si sfideranno domani sera alle 20.30, nel posticipo della 24°...

Michele Bellame Redattore 11 febbraio 2025 (modifica il 11 febbraio 2025 | 15:01)

Il Derby di Merseyside è spesso definito "amichevole" per diversi motivi. Innanzitutto, i due stadi sono molto vicini tra loro, separati solo da Stanley Park. Inoltre, non ci sono evidenti divisioni geografiche, politiche, sociali o religiose tra i tifosi delle due squadre, a differenza di altri derby. Tuttavia, negli anni '50 e '60, l'Everton era considerato il club cattolico, mentre il Liverpool era associato ai protestanti. Nonostante la rivalità, la violenza tra i tifosi è rara. Dopo il disastro dell'Heysel e quello di Hillsborough, i tifosi delle due squadre si sono uniti in segno di solidarietà, dimostrando che il legame tra le due comunità va oltre il calcio.

È uno dei pochi derby in cui non è stata imposta la segregazione totale tra i tifosi. La finale di League Cup del 1984 a Wembley fu soprannominata la "finale amichevole" perché quasi tutte le sezioni dello stadio erano miste e i tifosi delle due squadre si unirono per cantare "Merseyside". Anche la finale di FA Cup del 1986 vide scene simili di solidarietà. Tuttavia, dalla metà degli anni '80, la rivalità si è intensificata sia dentro che fuori dal campo, diventando la partita con il maggior numero di cartellini rossi dalla creazione della Premier League. Le due compagini si sfideranno domani sera alle 20.30, nel posticipo della 24° giornata: l'Everton è al sedicesimo posto a 26 punti, il Liverpool è capolista con trenta punti di vantaggio.

Storia e Rivalità tra Everton e Liverpool Il Derby di Merseyside è il nome dato alle partite di calcio tra Everton e Liverpool, due club con sede a Liverpool, nella contea del Merseyside, in Inghilterra. È il derby più longevo del calcio inglese di massima divisione, con la prima partita ufficiale disputata il 13 ottobre 1894. Da allora, il derby è stato giocato ininterrottamente dalla stagione 1962-63. Una parte della rivalità è dovuta alla vicinanza dei due stadi di casa, situati a meno di un miglio di distanza e visibili l'uno dall'altro attraverso Stanley Park. L'Everton gioca le sue partite casalinghe al Goodison Park, mentre il Liverpool disputa le sue gare all'Anfield.

Gli anni '80 segnarono l'intensificazione della rivalità, con l'Everton che riemerse sotto la guida di Howard Kendall, mentre il Liverpool continuò a dominare. Negli anni '90 e 2000, l'Everton visse alti e bassi, ma riuscì a vincere alcuni derby importanti. Dal 2010, il Liverpool ha mantenuto il controllo, anche se l'Everton ha recentemente interrotto una lunga striscia negativa, dimostrando che la rivalità rimane viva e imprevedibile.

Le Origini L'Everton Football Club fu fondato nel 1878 e dal 1884 giocò le sue partite casalinghe all'Anfield, di proprietà del presidente del club John Houlding. Diversi membri del consiglio dell'Everton facevano parte del Partito Liberale, associato alla National Temperance Federation, mentre Houlding era un membro del Partito Conservatore e un birraio, i cui interessi commerciali erano in netto contrasto con il movimento per la temperanza. Le tensioni politiche e le dispute finanziarie portarono a un crescente disaccordo tra Houlding e gli altri membri del consiglio dell'Everton. Il risultato fu che i dirigenti dell'Everton lasciarono l'Anfield nel 1892 e acquistarono un nuovo terreno al Goodison Park, dall'altra parte di Stanley Park. Houlding rispose creando un nuovo club, il Liverpool Football Club, per utilizzare l'Anfield.

Il Contesto Sociale e Politico I club di calcio professionistici degli anni '90 attirarono molto interesse sia sul campo che fuori. Il Reform Act del 1867 aveva dato alle masse che avrebbero seguito il calcio l'opportunità di votare nelle elezioni locali e nazionali. Le presenze all'Everton e al Liverpool raggiungevano circa 10-15.000 in un quartiere con una popolazione di 23.000. I politici locali vedevano l'impegno nei due club come un'opportunità per ottenere visibilità mediatica. Le radici irlandesi e la religione sono talvolta considerate teorie per la divisione, poiché Houlding era un prominente membro dell'Orange Order, mentre il nuovo presidente dell'Everton, George Mahon, era un deputato liberale sostenitore dell'autonomia irlandese.