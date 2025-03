Le parole di Inzaghi sul match

Derby lombardo che parte in salita per i nerazzurri che cadono inizialmente sotto i colpi di Birindelli, Keita e un Monza che vuole giocarsela a viso aperto a San Siro. La rimonta dell'Inter porta i nomi di Arnautovic, Calhanoglu e di uno sfortunato Kyriakopoulos autore di un'autorete. Inzaghi davanti alla stampa elogia la prestazione del Monza ma anche la prova di carattere messa in campo dai suoi giocatori chiamati a recuperare un match non facile: "Bisogna fare i complimenti al Monza e a Nesta, sono venuti a giocare una bella partita qua a San Siro. Anche i miei giocatori hanno fatto un ottima gara sotto 2-0 contro una squadra che difende bene... In Serie A le partite sono tutte toste". L'allenatore dell'Inter è stato interpellato anche sul gesto del Triplete a Rotterdam sul quale fa chiarezza: "Ho sbagliato avrei dovuto dire 4, c'è anche il Mondiale per club. Battute a parte noi pensiamo a dare soddisfazione ai nostri tifosi, pensiamo partita per partita senza guardare il calendario". Paura nel finale per l'Inter che vede infortunarsi nel giro di pochi minuti Zielinski, il polacco costretto ad uscire per un problema al polpaccio dopo appena tre minuti di gioco, e Lautaro Martinez, il capitano esce dal campo toccandosi vistosamente la coscia. Inzaghi fa il punto sugli infortuni in conferenza: "Lautaro era affaticato ma nessun allarmismo, vediamo come evolve. Zielinski ha invece sentito qualcosa al polpaccio: dovrà fare esami ma sicuramente lo perderemo per un po' di tempo".