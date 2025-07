Allo Yankee Stadium va in scena New York City-Toronto, due squadre che hanno bisogno di vincere per raggiungere l'obiettivo play-in. I canadesi dovranno fare i conti con gli addii di Bernardeschi e Insigne, I "Pigeons" con un infermeria piena.

Lorenzo Longo 3 luglio - 15:18

In America continuano gli appuntamenti col grande calcio: mentre prosegue il Mondiale per Club torna la MLS. New York City-Toronto, due realtà vicine e lontane allo stesso tempo, divise solo dal lago Ontario, sono pronte a dare spettacolo: unico obiettivo i play-in della MLS.

New York City-Toronto, il momento delle due squadre — La classifica al momento parla chiaro. New York deve vincere per puntare alla qualifica diretta ai play-off e per cercare una continuità che fatica ad arrivare in questa stagione, come recita il bilancio delle ultime sei gare: 3 sconfitte e 3 vittorie. I "Pigeons" devono fare i conti con diverse assenze: Keaton Parks e Malachi Jones sono bloccati ai box, mentre Matt Freese è impegnato nella Golden Cup.

Situazione opposta in casa Toronto, dove continua il momento complicato della squadra di Robin Fraser. Tuttavia, in trasferta ha mostrato di sapersela cavare, ottenendo almeno un punto in tutte le ultime tre uscite. I canadesi dovranno fare i conti con gli addii di Bernardeschi e Insigne e con un'infermiera parecchio affollata: Wingo, Osorio e Monlouis indisponibili, Franklin in dubbio. Ci aspetta un grande spettacolo allo Yankee Stadium. Ecco dove potranno seguire gli appassionati dall'Italia il big match del nord America.

Dove vedere il match in diretta Tv e streaming — Il calcio di inizio tra New York City-Toronto è previsto per l'1:30 italiane nella notte tra il 3 e 4 Luglio. Gli appassionati italiani potranno vedere il match in diretta streaming su Apple-Tv, piattaforma che ha acquistato i diretti del campionato americano.

Probabili formazioni del match — La squadra di casa deve fare i conti con un' infermeria satura e si schiera con un 4-2-3-1 così disposto: Romero in porta; Tanaijsevic, Martins, Haak e Risa in difesa; in mediana Perea e Moralez; Ojeda, Fernandez e Wolf sulla trequarti; Martinez prima punta. Il Toronto di Fraser cerca la seconda vittoria di fila in campionato e per farlo schiera un 4-1-4-1 così disposto: Johnson in porta; Thompson, Rosted, Long e Peretta in difesa; Coello davanti alla difesa; Corbeanu, Etienne, Kerr, Spicer dietro l'unica punta Bryinhildsen

New york City (4-2-3-1): Romero; Tanaijsevic, Martins, Haak, Risa; Perea e Moralez; Ojeda, Fernandez e Wolf; Martinez. Allenatore: Jansen

Toronto (4-1-4-1): Johnson; Thompson, Rosted, Long, Peretta; Coello; Corbeanu, Etienne, Kerr, Spicer; Bryinhildsen. Allenatore: Fraser.