Il confronto della passata stagione con un occhio ai migliori protagonisti di newyorkesi e canadesi

Filippo Montoli 3 luglio - 12:23

La classifica generale finale dell'anno scorso non si discosta troppo da quella momentanea dell'attuale stagione di Mls. Il New York City chiuse al 6° posto della classifica della Eastern Conference e al 13° di quella generale qualificandosi per i playoff. Il Toronto invece chiuse all'11° posto in Eastern e 22° generale, rimanendo fuori anche dagli spareggi per accedere alla fase finale del campionato. Quest'anno, dopo 19 partite, i primi sono al 14° posto della classifica regionale, mentre i secondi al 26°. In vista della partita tra New York City e Toronto, ecco i numeri della passata stagione.

La stagione 2024 del New York City — La squadra che gioca le partite casalinghe all'iconico Yankee Stadiumcominciò nel peggiore dei modi il campionato con 1 sola vittoria nelle prime 7 partite. In quel momento allenati da Nicholas Cushing, quest'anno al Manchester City femminile, i newyorkesi raccolsero solo 5 punti in quell'occasione. La squadra però reagì alla grande, vincendo 8 delle successive 9 partite. Questa alternanza netta di buoni e cattivi risultati accompagnò di fatto l'intera stagione del New York City. Non sorprende quindi la chiusura del campionato quasi esattamente a centro classifica. Ottenuto l'accesso ai playoff per il secondo anno consecutivo, riuscì a superare al primo turno (al meglio delle tre partite) il Cincinnati alla terza gara e soltanto ai calci di rigore. Il percorso degli uomini di Cushing si fermò in semifinale nel derby contro il New York Red Bulls, perdendo 0-2. L'anno scorso è stata una squadra dalla doppia faccia. In casa ha raccolto il doppio dei punti rispetto a quando ha giocato in trasferta.

Tra i protagonisti della stagione, i migliori furono certamente la punta costaricana Alonso Martinez e l'ala uruguaiana Santiago Rodriguez, oggi al Botafogo. Dei 57 gol totali, 39 sono passati dai loro piedi tra marcature e assist. L'anno scorso il New York City era una squadra quasi interamente incentrata su questo duo e la loro assenza poteva pesare molto.

La stagione 2024 del Toronto — È una delle tre squadre canadesi che partecipano alla Mls. L'acquisto degli italiani Bernardeschi e Insigne doveva servire a compiere il passo in più per vincere il campionato visto che raggiungere i playoff non era un problema. Ma l'esito è stato completamente diverso. Da allora il Toronto non riesce nemmeno a raggiungere la fase finale del torneo. Così è stato anche l'ultima stagione di Mls. L'inizio sembrava promettere bene, con 3 vittorie e un pareggio nelle prime 5 partite. Il disastro è cominciato a fine maggio quando, dopo la vittoria nel derby canadese con il Montréal, infila 9 partite senza vittoria e facendo solo 2 punti. Furono proprio questo periodo, durato poco più di un mese, e la mancata reazione successiva a condannare la squadra al non raggiungimento dei playoff. Per loro l'andamento casalingo e in trasferta è stato invece pressocché uguale.

I problemi principali della passata stagione furono due: i troppi gol subiti e i troppo pochi segnati. A emergere dal punto di vista offensivo furono il duo italiano Bernardeschi-Insigne e la punta tedesca Owusu, oggi al Montréal. 31 gol dei soli 40 fatti in campionato sono passati dai loro piedi.